Jasnowidz Jackowski ostrzega przed powrotem Tuska do polityki. „Ludzie mogą dać się złapać” [VIDEO]

Nie ustają spekulacje na temat tego, czy Donald Tusk wróci do Polski, by walczyć o prezydenturę. Wiele wskazuje na to, że po zakończonej kadencji w Radzie Europejskiej, były lider Platformy Obywatelskiej, będzie kandydatem części opozycji w wyścigu o fotel Prezydenta RP.

Co chwilę w mediach pojawiają się sondaże, które pokazują jak wyglądałaby walka w wyborach prezydenckich pomiędzy Donaldem Tuskiem a Andrzejem Dudą. Jedno można powiedzieć na pewno: byłaby ona wyrównana.

Nie wiadomo jednak czy Donald Tusk faktycznie zdecyduje się na powrót do kraju. Swoją wizję na ten temat przedstawił nawet jasnowidz Jackowski. – Pan Donald Tusk po swojej pracy w Unii Europejskiej na pewno nie wróci politycznie tutaj i np. zakorzeni się z powrotem w PO – uważa Jackowski.

– Ja mam wrażenie, że Tusk – będzie w to wciągnięty, albo będzie to jego pomysł – stworzy taką partię środka. On może w ten ruch wciągnąć ludzi, którzy są znani, ale nie w polityce – mówi jasnowidz.

– Donald Tusk będzie chciał stworzyć taką partię, w jego ocenie, inteligencji. Taka partia środka, nie walcząca na barykadach o PiS, PO itd., tylko taki środek, na który ludzie mogą dać się złapać, ponieważ to będzie alternatywa między wojną polsko-polską – tłumaczy.

– Ludzie będą zmęczeni PiS-em, PO ma taką łatkę, że za ich rządów było nie tak i nagle wchodzi środek. Tusk będzie chciał stworzyć w Polsce zdrowy liberalizm i to może chwycić – mówi Jackowski. Jasnowidz nie ma jednak pewności czy Tusk zdoła taką partię stworzyć.