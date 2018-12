Morawiecki zwariował! Podatkowy armagedon 2019. Od nowego roku cała masa podwyżek i zmian w podatkach [ZESTAWIENIE]

Od nowego roku szykują się radykalne zmiany w systemie podatkowym, przedstawiamy Wam zestawienie tego, co zmieni się od stycznia. Od nowego roku zmienią się zarówno zasady płacenia i stawki obowiązujących już podatków, dojdą także nowe, wśród nich m.in. exit tax, danina solidarnościowa. Doliczyć do tego należy szykowaną podwyżkę cen paliwa oraz prądu.

Po pierwsze zmiany w systemie inwigilacji, zwanym też składaniem zeznań podatkowych. Od nowego roku rozliczenia PIT dokonają za nas urzędnicy Krajowej Administracji Skarbowej, a rolą podatnika będzie sprawdzenie przygotowanego dokumentu oraz jego akceptacja lub odrzucenie. Dane mają być pozyskiwane na podstawie informacji z ubiegłego roku.

Od 2019 roku wzrośnie też kwota wolna od podatku „dla bezrobotnych”. Podatków nie będą musieli odprowadzać ci, którzy zarobią w ciągu roku mniej niż 8000 złotych, do kwoty 13000 złotych kwota wolna będzie malała od 8000 do 3091 złotych. Ta ostania będzie obowiązywała dla zarabiających od 13000 złotych do 85528 złotych. Powyżej tej kwoty kwota wolna będzie spadała, aż przy zarobkach 127000 złotych wyniesie okrągłe 0.

Rok rządów Mateusza Morawieckiego to w sumie 12 nowych podatków lub podwyższania obecnych. Wzrośnie między innymi VAT na wiele produktów, w tym fast-foody, podstawowa stawka VAT, czyli 23 procent, została utrzymana mimo zapowiedzi jej obniżenia. W przyszłym roku więcej zapłacą też najbogatsi. Ci zrzucą się przez populistyczną reakcję rządu na protest niepełnosprawnych.

Kolejna zmiana to wprowadzenie tzw. Exit TAX. Podatek ten będzie odprowadzany przez firmy, które zdecydowały się na przeniesienie działalności za granicę. W ten sposób rząd chce zatrzymać choć część przedsiębiorstw, które przenoszą swoją działalność do krajów o korzystniejszym systemie podatkowym. Kolejną będzie rzekoma zmiana w CIT, czyli obniżenie stawki dla małych przedsiębiorstw z 15 do 9 procent.

Tę zmianę celnie wyśmiewał już Jacek Wilk. – Ten podatek, to 9 procent, zapłaci może 1 procent firm, bo to jest podatek od osób prawnych. Tam są takie obostrzenia, tak niskie progi, że tak naprawdę jakiś znikomy procent się na to załapie. Jeżeli ktoś wie, jak działa gospodarka, to to jest śmieszne – powiedział poseł Wolności.

Zmianie ulegnie także opodatkowanie kryptowalut. Od nowego roku przychody z obrotu kryptowalutami będą zaliczane do przychodów z kapitałów pieniężnych. Przepisy wprowadzają stałą 19-procentową stawkę podatku. Kolejną zmianą jest wprowadzenie obowiązku posiadania kas online, w które przedsiębiorcy będą musieli wyposażyć się do końca stycznia.

Już w tym roku wprowadzono obowiązek raportowania Jednolitych Plików Kontrolnych, początkowo miało się to odbywać codziennie, z tej zmiany na szczęście zrezygnowano. Zamiast tego jednak przedsiębiorcy będą musieli raportować pliki JPK na każde żądanie fiskusa. Od nowego roku wzrasta również akcyza, którą objęte zostaną e-papierosy, nowe przepisy oznaczają wzrost cen i więcej obowiązków dla sprzedających.

Kolejną zmianą jest wprowadzenie opłaty paliwowej w wysokości 10 groszy na litrze paliwa. Wzrosną znacząco także ceny prądu, rząd jednak zapowiadał już powołanie „perpetum debile” i z pieniędzy uzyskanych w ramach podwyżek będzie wypłacał dopłaty. Wzrost cen paliwa i prądu oznacza, że wzrosną ceny WSZYSTKICH produktów, przy produkcji i transporcie każdego bowiem produktu, wykorzystywane jest paliwo i energia.

Jak więc widać od nowego roku czeka nas podatkowy armagedon, a opisane przez nas zmiany nie są z całą pewnością wszystkimi, które mają się pojawić. Do tego warto dodać kolejne debilne pomysły, które prawdopodobnie zostaną wprowadzone w przyszłym roku, takie jak obowiązek wydawania paragonu PRZED zapłatą, a także podatek od samochodów o silnikach powyżej 2 litrów, czyli między innymi używanych do transportu towarów.