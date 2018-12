Szok i niedowierzanie. „Wiadomości” TVP wreszcie zdecydowały się powiedzieć prawdę [FOTO]

„Wiadomości” TVP to program słynący z pluralizmu i obiektywizmu, który w żadnym wypadku nie promuje tylko jednej partii politycznej. A teraz zupełnie na poważnie. We wczorajszym wydaniu programu Telewizja Polska postanowiła pokazać prawdę o programie „500 plus”, choć chyba nie zrobiono tego świadomie.

We wczorajszym wydaniu „Wiadomości” poruszony był m.in. temat luki VAT-owskiej za rządów PO-PSL i powiązania jej ze sztandarowym programem „500 plus”. Zupełnie niechcący TVP przyznała, że na program ten wydajemy niewyobrażalną sumę pieniędzy.

„Wiadomości” tradycyjnie chciały uderzyć w opozycję, przypominając, że za ich rządów luka VAT-owska wynosiła 250 mld złotych, co jest olbrzymią kwotą. Aby to lepiej zobrazować przeciętnemu wyborcy PiS zaprezentowano zestawienie, co można za tę kwotę zrobić.

I tak na grafice znalazło się:

– 11 lat programu 500 plus ;

– Zbudowanie 6 tysięcy km autostrad ;

– Wybudowanie 6 elektrowni atomowych ;

– Budowa miliona mieszkań.

O ile nie uznajemy, że państwo powinno budować mieszkania, ani że musi budować autostrady, bo dużo lepiej mógłby to regulować wolny rynek, o tyle TVP świetnie pokazało jak marnotrawione są ciężko zarobione pieniądze podatników.

Wszakże wyborcy nie widzą tego, że zabiera im się co miesiąc tysiąc złotych (lub więcej – red.) w podatkach od pensji, a kolejne kilkaset złotych w VAT, akcyzie i innych opłatach. Widzą natomiast, że dostają 500 zł „od rządu”, co tak naprawdę jest zwrotem niewielkiej części tego, co wcześniej im ukradziono.