W 2019 roku nie kupisz w Polsce papierosów?! „Istnieje realne ryzyko, że sprzedaż będzie niemożliwa”

Palacze papierosów będą mieć poważny problem. Polska Izba Handlu bije na alarm, że istnieje realne ryzyko braku możliwości zakupu papierosów w Polsce od 2019 roku. Wszystko przez unijne dyrektywy, które wymuszają wprowadzenie nowego systemu, a w Polsce rządzący są na to nieprzygotowani.

Problemem dla palaczy może być wydana przez Unię Europejską dyrektywa zakłada, że do 20 maja 2019 roku kraje członkowskie UE muszą wdrożyć system śledzenia ruchu i pochodzenia wyrobów tytoniowych (Track & Trace).

Kolejnym problem ma być to, że rząd musi zarejestrować ponad 100 000 punktów sprzedaży detalicznej wyrobów tytoniowych. To ogromne przedsięwzięcie, którego nie da się wdrożyć z dnia na dzień, a nowelizacja ustawy tytoniowej wciąż pozostaje w fazie projektu.

„Bez nich istnieje realne ryzyko, że po 20 maja 2019 roku sprzedaż wyrobów tytoniowych w punktach detalicznych będzie niemożliwa” – ostrzega Polska Izba Handlu.

By nie dopuścić do chaosu PIH wystosował do premiera Mateusza Morawieckiego list, w którym ponagla, by rząd przyspieszył prace nad nowelizacja ustawy.

„Dla wszystkich uczestników rynku biorących udział w obrocie wyrobami tytoniowymi wdrożenie systemu Track & Trace oznacza całkowitą modyfikację dotychczasowej działalności operacyjnej, zbudowanie nowych systemów informatycznych, zaopatrzenie się w niezbędny sprzęt oraz przeszkolenie pracowników” – wylicza Maciej Ptaszyński, dyrektor Polskiej Izby Handlu.

„Wyroby tytoniowe w około 80 proc. sklepów stanowią od 15 do 40 proc. obrotu. Opóźnienie we wdrażaniu systemu Track & Trace w Polsce może doprowadzić do destabilizacji legalnego rynku wyrobów tytoniowych, który w ostatnim czasie z trudem udało się odbudować, m. in. dzięki ograniczeniu szarej strefy przez służby państwowe” – informuje PIH.

Problemy z handlem tytoniem w Polsce odbije się też na budżecie państwa, ale to akurat pozytywna wiadomość. Polska z tytułu podatków od wyrobów tytoniowych każdego roku zarabia ponad 25 mld złotych. Czyżby w 2019 roku miał się rozwinąć w naszym nieszczęśliwym kraju czarny rynek papierosów?

Źródło: Super Express