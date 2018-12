Zamach terrorystyczny? Sprawca strzelaniny w Strasburgu wciąż na wolności. Trwa pościg. Wzrosła liczba ofiar

Sprawca strzelaniny w supermarkecie w Strasburgu nadal pozostaje na wolności. Sprawca jest znany francuskiej policji. Trwa zakrojona na szeroką skalę obława w centrum miasta.

W trakcie pościgu doszło do wymiany ognia między policją i napastnikiem ale nadal nie udało się go schwytać. Niestety wzrosła liczba ofiar. Francuska prokuratura informuje aktualnie o 4 zabitych i 11 rannych. Ich stan jest określany jako poważny, a stan 5 z nich jako krytyczny.

Pojawiły się też informacje, iż napastnik został postrzelony. 29 latek jest znany policji. Dziś rano policja weszła do jego domu z nakazem rewizji. W mieszkaniu sprawcy w Strasburgu znaleziono granaty ręczne. Sprawcy nie było jednak w domu.

Policja zablokowała ze względów bezpieczeństwa budynek Parlamentu Europejskiego. Istnieje uzasadnione podejrzenie, że mamy do czynienia z zamachem terrorystycznym.

UPDATE: Police exchange gunfire and injure the gunman in the area of rue d'Epinal in the Neudorf area of Strasbourg. He has at least one weapon and a knife,he killed at least 3 people and wounded at least 11 others before fleeing the scene, he was known to security forces. pic.twitter.com/YxOpUjVSyj

