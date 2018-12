Złodzieje mają nowy sposób na kradzież. To metoda „na koc”. O co chodzi? [VIDEO]

Wielkopolska policja opublikowała filmik pokazujący nowy sposób okradania starszych, ludzi. To metoda „na koc”

Do drzwi puka kobieta. Kiedy zostają otwarte, to wchodzi i prezentuje lokatorce swój koc. On jest na tyle duży powierzchniowo, ze zasłania sporą przestrzeń za prezenterką.

W tym czasie skulona inna kobieta, którą zasłania koc, wchodzi do mieszkania za plecami prezenterki. Lokatorka nie może widzieć tej drugiej kobiet, ponieważ tamtą zasłania koc.

Po dokonaniu kradzieży złodziejka wychodzi.

Pod pretekstem sprzedaży koców, dwie kobiety bezczelnie okradły starszą panią. Jeśli je rozpoznajesz, skontaktuj się z policjantami w Kaliszu. I ostrzeżcie swoich bliskich o tej metodzie oszustwa. pic.twitter.com/SwH5tDLL0q — WielkopolskaPolicja (@PolicjaWlkp) 10 grudnia 2018

Źródło: Policja Wielkopolska