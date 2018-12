Czekają nas białe Święta! W Austrii i Czechach spadł metr śniegu. U nas też sypie (FOTO)

Gwałtowny atak zimy w Austrii i w Czechach. W niektórych rejonach spadło ponad metr śniegu. Pada też w polskich górach.

Burze śnieżne z bardzo intensywnymi opadami śniegu przeszły nad Austrią i Czechami. Szczególnie obfite opady pojawiły się w wyżej położonych rejonach.

Tak wygląda sytuacja w Austrii. Metr śniegu w ciągu doby zdarza się nieczęsto:

HUGE amount of fresh snow (100cm+) at Alpengasthof Kopphütte, Mühlbach am Hochkönig, central Austria today, December 11. Elevation 1307 m. Report via @AwoeTeam pic.twitter.com/yGmayez4re

— severe-weather.EU (@severeweatherEU) December 11, 2018