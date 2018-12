Mistrz MMA Mamed Chalidow ma problemy. Leczy się u psychiatry

Mamed Chalidow przyznał, że ma problemy psychiczne i leczy się u psychiatry. Mistrz KSW powiedział, że bierze leki.

Chalidow to Czeczen mieszkający w Polsce i walczący jako polski zawodnik. To zawodnik MMA czyli mieszanych sztuk walki, międzynarodowy mistrz KWS (Konfrontacja Sztuk Walki).

Chalidow ostatnio przegrał walkę z Tomaszem Narkunem i zapowiedział zakończenie kariery sportowej.

– Tak. Chcę odejść młody, niepoobijany, normalnie myślący. To, co chciałem osiągnąć, osiągnąłem. Walczyłem z różnymi mistrzami i dzięki Bogu, pracy, trenerom i mojej żonie udawało mi się wygrywać. Nie da się być cały czas na szczycie. Przychodzi moment, kiedy przegrywasz. Fizycznie i psychicznie nie dam już rady. Zdrowie psychiczne też ma swoją datę ważności – powiedział Chalidow w wywiadzie dla se.pl

Chalidow przyznał, że gdyby wygrał tę walkę, to by nie zakończył kariery.

– Nie. Gdybym wygrał, to czułbym się dobrze… Mam problemy ze zdrowiem psychicznym. Czasami łapie mnie nerwica i nie mogę nad tym zapanować. Dwie godziny przed walką siedzę w szatni i mówię do siebie: „Już nie możesz zrezygnować”. Wiesz, że cię nie ma, nie możesz się dobrze rozgrzać ani skupić na tym, po co tu przyjechałeś, nie wiesz gdzie jesteś. Toczysz walkę ze sobą, a powinieneś walczyć z przeciwnikiem. Nie chcę dalej ryzykować. Chcę całkowicie się wyłączyć, doprowadzić się do porządku. Potrzebuję czasu – dodał zawodnik.

Mistrz powiedział, że chce się całkowicie „wyłączyć” i doprowadzić swoje zdrowie do porządku, ale jednocześnie dodał, że jego zdrowotne kłopoty, nie są efektem mocnych ciosów, jakie otrzymał w głowę, ale operacji kręgosłupa, kiedy wstawiono mu dysk.

