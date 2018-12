Naukowcy odkryli tajemniczy podziemny świat. Jest setki razy większy od naszego

Sensacyjne odkrycie międzynarodowego zespołu naukowców z Deep Carbon Observatory. Obserwatorzy odkryli nieznane ekosystemy znajdujące się we wnętrzu ziemi zamieszkałe przez mikroorganizmy. – Ekosystem jest dwa razy większy niż światowe oceany, a masa mikroorganizmów jest setki razy większa od masy ludzkości – podaje „The Guardian”.

Najnowsze badania naukowców z Deep Carbon Observatory pokazały, że ekosystem wnętrza Ziemi jest dużo bardziej złożony niż dotychczas sądzono. Ekosystemy znajdujące się pod naszymi stopami zamieszkane są przez mikroorganizmy i są one dwa razy większe niż światowe oceany.

Pomimo ekstremalnych upałów, braku światła oraz niewielkiego odżywiania, naukowcy szacują, że podziemna biosfera ma od 15 do 23 miliardów ton mikroorganizmów. To oznaczałoby, że jej masa jest setki razy większa od biomasy wszystkich ludzi na Ziemi.

Naukowcy z Deep Carbon Observatory twierdzą, że różnorodność gatunków z półświatka można porównać do tej z Amazonii lub Wysp Galapagos, ale w przeciwieństwie do tych miejsc środowisko wciąż jest w dużej mierze dziewicze. – To jak znalezienie zupełnie nowego źródła życia na Ziemi – mówi Karen Lloyd.

– Przez cały czas odkrywamy nowe rodzaje życia. Wiele życia znajduje się wewnątrz Ziemi, a nie na niej – dodaje. Zespół łączy 1200 naukowców z 52 krajów w dziedzinach od geologii i mikrobiologii po chemię i fizykę. W przyszłym roku, po kilkuletnich badaniach, przedstawią oni dokładne ustalenia.

Jeden z organizmów znajdujących się na głębokości 2,5 kilometra był ukryty tam przez miliony lat, jak udało się ustalić energię do życia czerpie nie ze słońca słonecznego (co oczywiste), ale dzięki utlenianiu substancji nieorganicznych.

– Najdziwniejsze dla mnie jest to, że niektóre organizmy mogą istnieć od milionów lat. Są aktywne metabolicznie, ale w zastoju, z mniejszą energią, niż myśleliśmy, że niezbędna jest do wspierania życia – dodaje Lloyd.

Naukowcy próbują znaleźć głębszy limit, poza którym życie nie może istnieć, ale im głębiej kopią, tym więcej życia znajdują. Naukowcy są przekonani, że obecne ustalenia będą nieaktualne, jeśli dalej będą eksplorować i rozwijać bardziej wyrafinowane instrumenty.

Źródło: The Guardian