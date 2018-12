Polscy studenci skonstruowali samochód, który przyspiesza w 3,5 sek do „setki”. Będą się ścigać w Formule Student

Studencki zespół z Politechniki Śląskiej – PolSl Racing – zaprezentował efekt wielu miesięcy wytężonej pracy – bolid Quarado. Studenci zamierzają wystartować w wyścigowej serii Formula Student.

Testy bolidu Quarado rozpoczną się wkrótce, aby latem mógł wystartować w prestiżowych zawodach Formula Student.

W prezentacji wzięli udział m.in. przedstawiciele przemysłu, sponsorzy i władze uczelni.

Młodzi inżynierzy, którzy mogą pochwalić się skonstruowaniem m.in. innowacyjnego motocykla z napędem elektrycznym, który okazał się niepokonany podczas zawodów Smart Moto Challenge we Wrocławiu, już niedługo rozpoczną Prezentacja pojazdu odbyła się w środę, 12 grudnia, w Centrum Kultury Studenckiej Mrowisko.

Najnowszy pojazd Studenckiego Koła Naukowego PolSl Racing – bolid Quarado – to znacznie udoskonalona i lżejsza wersja bolidu SW-01. Główne cele, które przyświecały młodym naukowcom podczas jego konstruowania, to przede wszystkim poprawa osiągów bolidu. Udało im się to osiągnąć poprzez redukcję masy pojazdu, ale również modyfikację jednostki napędowej i układu jezdnego. Wiążę się to ze zmianą koncepcji prawie wszystkich podzespołów samochodu.

– Naszym głównym zadaniem było zbudowanie bolidu, który byłby o 25% lepszy pod każdym względem od poprzedniego. Byliśmy pewni, że uda nam się zbudować pojazd, który mógłby konkurować z najlepszymi. Wyniki badań eksperymentalnych przerosły nasze oczekiwania – mówił podczas prezentacji Maciej Marzec, lider projektu SW-02.

„Poprawiony” bolid waży 220 kg, natomiast moc silnika zwiększyła się z 75 do 95 KM. Jest zatem lżejszy od pierwowzoru o 60 kg, co przełożyło się też na lepsze przyspieszenie. SW-02, czyli bolid Quardo, osiąga bowiem prędkość 100 km/h w 3,5 sekundy. SW-01 robił to o sekundę wolniej.

W najbliższej przyszłości bolid przejdzie szereg testów, które będą źródłem danych, następnie kierowcy odbędą szkolenia, aby polepszyć umiejętności na zawodach, kolejnym etapem będzie wykonanie prac rozwojowych, a następnie wprowadzenie modyfikacji. Młodzi inżynierowie mają nadzieję, że latem Quarado wystartuje w zawodach Formula Student.

Źródło: Politechnika Śląska