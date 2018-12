Premier Morawiecki przyznał to oficjalnie: państwo rabuje Polakom 50 proc. zarobionych pieniędzy! I jest z tego „szczególnie dumny”

Dzisiejsza debata nad votum zaufania dla rządu przemieniła się w festiwal szczerości premiera Mateusza Morawieckiego. Jego twiiter rozgrzał się do czerwoności. Nic dziwnego, skoro premier przyznał, że państwo rabuje Polakom połowę pensji. A za Platformy rabunek był jeszcze większy!

Oto najbardziej szokujące twitty premiera Morawieckiego. Najpierw ten o rabunku polskich pensji:

Premier Morawiecki cieszy się też, że tak mało prawa tworzy tylko… 14 tys. stron przez rok:

Premier @MorawieckiM w #Sejm : Te dane można ująć tak: ile stron rocznie ustaw i rozporządzeń zostało wydanych? W 2018 roku będzie to około 14 tysięcy stron, czyli 50% mniej. Udało nam się zmniejszyć obciążenia biurokratyczne dla obywateli.

A na koniec najlepsze. Czyżby PiS planował jakiś program praca przymusowa (oczywiście „plus”)?

Premier @MorawieckiM w #Sejm: Jest przede wszystkim wolą Wysokiej Izby, żeby potwierdzić nasz mandat. Chcę podsumować nasze osiągnięcia i cele. Poziom bezrobocia, który prowadzi do rekordowego zatrudnienia. Dzisiaj to jest 76,6% procenta. Osiągnęliśmy to metodami dobrowolności.

— Kancelaria Premiera (@PremierRP) 12 grudnia 2018