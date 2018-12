Przygotowania do III Wojny Światowej przyspieszają! Kolejny test amerykańskiego systemu antyrakietowego AEGIS (VIDEO)

Udany test amerykańskiego systemu antyrakietowego AEGIS. Zestrzelił za pomocą rakiety SM-3 Block IIA pocisk balistyczny średniego zasięgu lecący poza ziemską atmosferą. Ostatni test przeprowadzono w październiku.

Amerykańska Missile Defense Agency (MDA) oraz U.S. Navy przeprowadziliły test systemu antyrakietowego Aegis Ashore Missile Defense Test Complex (AAMDTC). Wystrzelona z Pacific Missile Range Facility (PMRF) na wyspie Kauai na Hawajach rakieta SM-3 Block IIA zestrzeliła pocisk balistyczny pośredniego zasięgu (IRMB).

Próba została przeprowadzono 10 grudnia. Cel testowy został zrzucony z powietrza przez należący do U.S. Air Force samolot C-17. Głowica egzosferyczna rakiety SM-3 BlockIIA uderzyła cel poza atmosferą ziemską.

Była to 5 próba rakiety SM-3 Block IIA. 3 testy zakończyły się sukcesem. Ostatni miał miejsce zaledwie 26 października tego roku. Celem była wówczas rakieta balistyczna średniego zasięgu (MRBM). Ostatni test był jednak dużo trudniejszym zadaniem. Rakiety balistyczne pośredniego zasięgu (IRBM) mają zasięg od 3000 do 5500 kilometrów. Poruszają się po wyższej trajektorii i z większą prędkością, co stanowi utrudnienie dla dla mającego ją strącić pocisku.

Pocisk RIM-161 Standard Missile 3 Block IIA jest opracowywany wspólnie przez USA i Japonię. W jego opracowanie zainwestowano dotychczas około 3,5 mld $. Pierwotnie miał wejść do służby w roku 2016. Ma zastąpić wykorzystywane obecnie wersje SM-3 Block IA i SM-3 Block IB. Ze względu na dużo większą prędkość wypalenia (maksymalna prędkość osiągana tuż przed momentem wyczerpania się paliwa) będzie mógł być wykorzystywany do przechwytywania celów lecących z dużo większą prędkością, takich jak rakiety balistyczne pośredniego zasięgu (IRBM) oraz rakiety międzykontynentalne (ICBM). Rakieta wyposażona jest w kinetyczną głowicę egzosferyczną (LEAP), która trafia w cel poza atmosferą ziemską. Naprowadzanie głowicy na cel w ostatniej fazie odbywa się za pomocą specjalnych czujników podczerwieni co ma pomóc w odróżnieniu głowicy od tzw. wabików.

Rakiety tego typu mają być wykorzystywane w amerykańskiej bazie antyrakietowej w Redzikowie, a także z instalacji znajdującej się w Rumunii. Będą odpalane z wyrzutni Mk-41 VLS