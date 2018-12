Rosjanie chcą się dowiedzieć kto zrobił dziurę w ich statku kosmicznym. Wyszli na kosmiczny spacer aby to sprawdzić (VIDEO)

Rosjanie nadal próbują ustalić co, lub kto, jest przyczyną powstania dziury w statku kosmicznym Sojuz MS-09 zacumowanym do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Aby dostarczyć pobrać próbki z otworu odbyli kosmiczny spacer.

Dziura w poszyciu statku Sojuz MS-09 została wykryta 5 września po tym gdy odnotowano spadek ciśnienia powietrza wewnątrz Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Centra kontroli lotów w Houston i Moskwie wszczęły alarm.

Załodze udało się zlokalizować miejsce uszkodzenia powłoki. Powietrze uchodziło przez otwór o średnicy ok. 2 mm. Otwór zaklejono specjalną poliamidową taśmą samoprzylepną (tzw. taśma kaptonowa) odporną na niskie i wysokie temperatury.

Skandal wybuchł po tym, gdy Szef Rosyjskiej Agencji Kosmicznej Dymitrij Rogozin ujawnił, iż otwór przewiercono za pomocą wiertła i nie można wykluczyć celowego działania.

Awaria Międzynarodowej Stacji Kosmicznej to sabotaż! „Otwór przewiercono" – twierdzą Rosjanie

Sprawę zaczęła badać specjalna komisja powołana przez Roskosmos. Sprawdza ona kilka możliwości. Pierwsza jest taka, iż odwiertu dokonano na Ziemi przed wysłaniem statku na orbitę. Druga, iż odwiertu dokonał ktoś z załogi na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Trzecią możliwością jest uderzenie meteoroidu bądź tzw. śmiecia kosmicznego, czyli fragmentu obiektu wystrzelonego wcześniej przez człowieka na orbitę wokółziemską.

Aby sprawę ostatecznie wyjaśnić zdecydowano się na pobranie próbek. W tym celu dwóch rosyjskich astronautów, Oleg Kononenko i Sergiej Prokopiejew wyszło na zewnątrz Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. O tym, że nie było to łatwe zadanie najlepiej świadczy fakt iż, kosmiczny spacer trwał aż 7 godzin i 45 minut.

