Rzecznik Praw Dziecka: „in vitro jest niegodziwe”. Lewacy zawyli. A Ziemkiewicz ich zmiażdżył!

In vitro od strony prawno-moralnej to metoda niegodziwa; w znaczącej liczbie poczęć powoduje, że poczęte dzieci nie są wystarczająco chronione – ocenił w środę w Senacie Mikołaj Pawlak wybrany przez Sejm na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka.

Pawlak jest prawnikiem, obecnie pracuje w Ministerstwie Sprawiedliwości. Sejm 23 listopada wybrał go na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka. Zgodnie z ustawą o RPD jego kandydaturę musi jeszcze zaakceptować Senat.

Podczas środowego posiedzenia senatorowie pytali Pawlaka m.in. o opinie na temat metody in vitro.

„To, co sygnalizowałem, co wynika ze światopoglądu, z wykształcenia, z wiary to jest jedno, to co jest prawem to drugie, ale to należy możliwie łączyć dla dobra. I to ma dotyczyć nie tylko tych dzieci poczętych i narodzonych, ale ma też dotyczyć godności tych dzieci poczętych i nienarodzonych, zamrożonych na przykład. To też są dzieci, bo są poczęte” – powiedział Pawlak.

„W tym zakresie patrzeć na tę metodę należy w sposób taki, że jakkolwiek metoda, pewnie skuteczna do poczęcia dzieci, jakkolwiek powodująca, że wiele dzieci przyszło na świat, to jednak od strony prawno-moralnej jest to metoda niegodziwa, bo w znaczącej liczbie poczęć powoduje, że poczęte istoty ludzkie, poczęte dzieci nie są wystarczająco chronione” – podkreślił Pawlak.

Na tę wypowiedź natychmiast zareagowali lewacy, którzy rozumują zgodnie ze stalinowską maksymą „gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą” – czyli, że można zamordować dowolną ilość ludzi, byle tylko rewolucja szła do przodu. Natychmiast też, jednym zdaniem, zmasakrował ich Rafał Ziemkiewicz:

Przytłaczająca większość nie może przecież podziękować, bo siedzi w ciekłym helu, jeśli w ogóle nie wylano ich do zlewu. https://t.co/TP7clnDjo1 — Rafał A. Ziemkiewicz (@R_A_Ziemkiewicz) 12 grudnia 2018

(PAP)