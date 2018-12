Sommer: serdecznie zapraszam do prenumeraty „Najwyższego CZAS!”-u na rok 2019. Problemy z RUCH-em się nasilają

Kończący się rok był dla „Najwyższego CZAS!”-u trudny, głównie z uwagi na kłopot z kolportażem. Największy z naszych kolporterów, czyli Ruch SA, niestety ma poważne problemy płatnicze, które skutkują tym, że nie dostajemy blisko 40 proc. pieniędzy ze sprzedaży gazety. Ten numer „NCz!” jest jeszcze w tej sieci, jeśli jednak jej problemy się nie rozwiążą, to będziemy musieli z niej całkowicie wyjść.

Może to oznaczać, że stracimy dużą część wpływów z 2018 roku. Niestety mamy też świadomość, że przeniesienie nadziałów do innych kolporterów i tak przyniesie spadek sprzedaży, bo ludzie są przecież przyzwyczajeni do swoich ulubionych kiosków i często nie chce im się polować na upatrzony tytuł gdzie indziej.

Dlatego serdecznie zapraszam do zaprenumerowania „Najwyższego CZAS”-u. Już wzrost tej formy dystrybucji o tysiąc egzemplarzy zrekompensuje nam straty jakie ponosimy z powodu problemów Ruchu. Wszyscy prenumeratorzy mają gwarancję, że otrzymają nasz dwutygodnik nie ruszając się z domu, a dodatkowo zostaną nagrodzeni książką Stanisława Michalkiewicza „Ameryka i egzotyka”. To jest teraz dla nas naprawdę ważne – pozyskanie odpowiedniej ilości prenumeratorów gwarantuje utrzymanie „Najwyższego CZAS!”-u w obecnym kształcie. Tak więc prosimy o taki wigilijny prezent. Odwdzięczymy się najlepszymi tekstami na rynku.

Jak zamówić prenumeratę? Najłatwiej przy pomocy tego linka:

Mijający rok przyniósł też jednak dobre wiadomości. Dynamicznie, także przecież dzięki Państwu, zaczęły rozwijać się nasze portale nczas.com i wolnosc24.pl. Docieramy już do prawie 2 milionów ludzi miesięcznie i mamy nadzieję na dalszy wzrost. Nasza jesienna Konferencja Wolnościowa przyniosła owoce w postaci umowy wyborczej między Wolnościowcami i Narodowcami. Miejmy nadzieję, że będzie to swoisty Piemont od którego rozpocznie się konsolidowanie prawdziwej prawicy w Polsce. A efektem tej konsolidacji będzie udział w realnej władzy po przyszłorocznym maratonie wyborczym. To wszystko jest teraz w zasięgu ręki, potrzebne są „tylko” mądrość, wytrwałość i zgoda. I oczywiście ciężka praca.

Rok 2018 był także bardzo dobry dla Fundacji Najwyższy Czas. Dzięki Państwa hojności i za jej pośrednictwem sfinansowaliśmy dwie konferencje wolnościowe oraz wsparliśmy autorów naszych portali. W przyszłym roku również planujemy zorganizowanie dwóch konferencji oraz wspieranie tworzenia wolnościowego przekazu w mediach.

Kolejny „Najwyższy CZAS!” trafi do sprzedaży w samą Wigilię, jednak będzie raczej sylwestrowy<)