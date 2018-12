Światowej sławy piosenkarka z wizytą u Jackowskiego. Poprosiła jasnowidza o pomoc

Krzysztof Jackowski spotkał się z Rominą Power. Słynna amerykańska gwiazda poprosiła polskiego jasnowidza o pomoc w odnalezieniu swojego zaginionej przed wieloma laty córki.

Romina Power wyszła za mąż za włoskiego piosenkarza Albano Carissi, znanego jako AL Bano, z którym utworzyła znany na całym świecie piosenkarski duet. Znani są przede wszystkim z takich przebojów jak: „Felicita”, „Sharazan”, „Ci sara”.

Para ma 4 dzieci. W 1974 w Nowym Orleanie zniknęło ich najstarsze dziecko, wówczas 24-letnia Ylenia. Przeprowadzone policyjne śledztw nie przyniosło rezultatów, jednakże sądzi się, że dziewczyna pod wpływem narkotyków wskoczyła do rzeki Mississippi i utonęła.

Al Bano po latach pogodził się ze śmiercią córki, ale Romina Power ma nadal nadzieję, że ona żyje.

W niedzielę 9 grudnia Romina Power (67 l.) i Al Bano (75 l.) zagrali koncert w gdańskiej Ergo Arenie, ale dzień wcześniej piosenkarka spotkała się z jasnowidzem W Gdańsku. Jackowski potwierdził w rozmowie z Faktem24 to spotkanie.

– To prawda. Dla mnie było to olbrzymie zaskoczenie i jednocześnie wielki zaszczyt. Na spotkanie przyszły trzy panie – Romina Power, jej siostra oraz tłumaczka. Na początku nie zdawałem sobie sprawy, że rozmawiam ze słynną piosenkarką. Pamiętam ją z początków kariery i zwyczajnie jej nie rozpoznałem. Dopiero w trakcie spotkania okazało się, że kobieta, która przede mną siedziała, to Romina Power we własnej osobie. Byłem naprawdę zaskoczony. Zanuciłem nawet jej słynny przebój „Felicita”. Bardzo się ucieszyła, że go znam – powiedział jasnowidz.

– Romina Power przekazała mi złoty woreczek, w którym znajdowała się piżama jej córki, a także trzy zdjęcia. … Powiedziała, że jest świadoma tego, że jej córka mogła umrzeć, jednak mimo wszystko chciałaby dowiedzieć się, co się stało. Obiecałem jej, że zrobię co w mojej mocy, żeby jej pomóc i w ciągu tygodnia wyślę jej moją wizję tego, co się stało – dodaje Krzysztof Jackowski.

