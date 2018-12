Tragiczna śmierć rosyjskiej mistrzyni w wannie. Może zostać nominowana do nagrody Darwina

15-letnia Irina Rybnikowa, mistrzyni Rosji w pankrationie zginęła w wyniku tragicznego wypadku we własnej wannie. Dziewczyna, biorąc kąpiel, rozmawiała przez telefon komórkowy, którego podłączyła pod ładowarkę. W pewnym momencie upuściła telefon do wody i zginęła od porażenia prądem.

Irina zaledwie dwa miesiące temu zdobyła mistrzostwo Rosji w pankrationie, a później zadebiutowała w reprezentacji Rosji na arenie międzynarodowej.

Pankration to dawna dyscyplina olimpijska rodem ze starożytnej Grecji. To połączenie boksu z zapasami, w którym wszystkie chwyty są dozwolone z wyjątkiem gryzienia, atakowania oczu i genitaliów. W starożytnej Grecji walczono do utraty tchu przez jednego z zawodników.

Współczesny pankration różni się od starożytnego tym, że wprowadzono ograniczenia czasowe oraz ochronne dla zawodników.

Śmierć Iriny to szok nie tylko dla rodziny, ale dla całego środowiska tej dyscypliny w Rosji. – Teraz muszę wspierać rodziców. To taka wielka strata. Powiem jedno – była pogodną i miłą osobą – powiedziała siostra zmarłej Tatiana.

Źródło: Gazeta.ru, Lenta.ru