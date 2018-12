Trzaskowski odwoła Wigilię? Jego wigilia z urzędnikami miasta będzie czymś w rodzaju celebrowania spotkania z Dziadkiem Mrozem w lewackim stylu

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski wprowadza swoje nowe lewackie porządki. Podczas prezydenckiego wigilijnego spotkania z urzędnikami nie będą przemawiali duchowni i nie będzie żadnych modlitw.

To bardzo spodobało się lewakom ze „wściekłą” Agatą Diduszką na czele, którzy pochwalili go w liście kilku radnych skierowanym do przewodniczącej Rady m.st.Warszawy Ewy Malinowskiej-Grupińskiej, pokazując zachowanie prezydenta za wzór postępowania dla niej.

Lewakom za to bardzo nie spodobało się, że Rada m.st. Warszawy zaprosiła na swoją sesję, w historycznym dniu 13 grudnia osoby duchowne. Zażądali, żeby spotkania Rady były wolne od treści religijnych.

Lewacy powołują się, jakby nie było, co jest teraz modne, na konstytucję. Co ciekawe, piszą, że reprezentują wszystkich mieszkańców Warszawy.

Skoro ci lewicowi radni piszą, że reprezentują wszystkich warszawiaków, to dlaczego nie chcą uszanować naszych zwyczajów, zwyczajów absolutnej większości mieszkańców miasta, dla których niezależnie od politycznych uwarunkowań, wigilia zawsze miała charakter religijny?

Finalnie czerwoni zażądali od Rady, żeby wzorowała się na prezydencie i wspierali go we wprowadzaniu lewackich i postępowych według nich zwyczajów.

Te dobre zwyczaje prezydenta Trzaskowskiego, to m.in. udzielanie patronatu tzw. paradzie równości.

