Żydzi zastrzelili Palestyńczyka. Twierdzą, że stał za strzelaniną na przystanku w Ofra (VIDEO)

Izraelskie siły specjalne przeprowadziły operację, w wyniku której zastrzelony został Palestyńczyk, który podejrzewany był o ostrzelanie grupy Żydów czekających na przystanku autobusowym.

Operację przeprowadził oddział „Yamam” izraelskich sił specjalnych. W wyniku strzelaniny, która wybuchła postrzelony został Salah Omar Barghouti. Będący członkiem Hamasu Barghouti zmarł w wyniku odniesionych ran.

Drugi podejrzany również został postrzelony podczas operacji ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Został aresztowany . Akcja izraelskich sił specjalnych miejsce w okolicy Ramallah na Zachodnim Brzegu.

IDF jeep towing the car from which the shooting attack took place #Israel pic.twitter.com/cOJztRV7Fe

— Instant News Alerts (@InstaNewsAlerts) 12 grudnia 2018