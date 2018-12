Dzielenie się opłatkiem, to dla nich największe zło. Bolszewicy wrócili do Warszawy

W czwartek, w przerwie sesji Rady Warszawy, odbyło się spotkanie opłatkowe, w którym wzięli udział m.in.: radni, przedstawicie ratusza, parlamentarzyści. Spotkaniu towarzyszył protest lewaków i części radnych KO przeciwko obecności tam osób duchownych.

W spotkaniu wzięli udział m.in. powstańcy warszawscy: Wojciech Galperyn i Wanda Traczyk-Stawska oraz parlamentarzyści związani z Warszawą: były prezydent miasta Marcin Święcicki i senator Marek Borowski.

Przewodnicząca Rady Warszawy Ewa Dorota Malinowska-Grupińska i wiceprezydent stolicy Paweł Rabiej złożyli radnym życzenia z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.

Na spotkanie przybyła też grupa działaczy m.in. Partii Razem oraz Kongresu Świeckości, która prezentowała transparenty z hasłami: „Świeckie państwo”, „Religia do kościoła”, „Polska solidarna, a nie klerykalna”.

„Chcemy pokazać, że w radzie miasta łamana jest konstytucja, jej art. 25, który mówi o tym, że urzędy publiczne są zobowiązane do bezstronności wyznaniowej i światopoglądowej. To, co tutaj zaobserwowaliśmy, to był pokaz tego, w jaki sposób kościół uwikłany jest we władzę świecką i odwrotnie” – powiedziała PAP Bożena Przyłuska z Kongresu Świeckości.

Udziału w części spotkania, gdzie modlili się przedstawicie Kościoła Katolickiego i Prawosławnego, odmówiło kilkoro radnych Koalicji Obywatelskiej, m.in. Tomasz Sybilski i Dorota Łoboda. „Sesja rady miasta to nie jest miejsce na obrządki religijne, dlatego uznaliśmy – bo nie byłem sam – żeby nie brać udziału w spotkaniu” – wyjaśnił Sybilski w rozmowie z PAP.

Obecność osób duchownych nie przeszkadzała za to w czwartek przedstawicielce SLD w radzie miasta Monice Jaruzelskiej, która zdecydowała się wraz z innymi radnymi i zaproszonymi gośćmi podzielić opłatkiem. „Jestem osobą niewierzącą, ale opowiadam się za tolerancją” – podkreśliła w rozmowie z PAP.

W środę grupa 12 radnych Koalicji Obywatelskiej, m.in. związani z lewicą Sybilski i Agata Diduszko-Zyglewska oraz Nowoczesną: wiceszef Rady Warszawy Sławomir Potapowicz, Anna Auksel-Sekutowicz i Marek Szolc, a także Dorota Łoboda wystosowała list do przewodniczącej rady Ewy Doroty Malinowskiej-Grupińskiej, w którym zaapelowała, by czwartkowe spotkanie było „wolne od treści religijnych”.

Radni ci również wyrazili w swym liście pogląd, że obecność przedstawicieli kościoła i innych związków wyznaniowych podczas spotkań organizowanych przez radę miasta stoi w sprzeczności w art. 25 konstytucji, który stanowi, że „władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym”. (PAP)