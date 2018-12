Grzegorz Braun razem z partią Wolność i Ruchem Narodowym? Krzysztof Bosak uchyla rąbka tajemnicy

Krzysztof Bosak sugeruje, że toczą się rozmowy między liderami nowo powstałej antyunijnej koalicji, a znanym wolnościowcem Grzegorzem Braunem. Reżyser mógłby dołączyć do koalicji utworzonej przez Ruch Narodowy i partię Wolność do wspólnego startu w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Krzysztof Bosak ujawnił we wpisie na Twitterze, że liderzy Ruchu Narodowego i partii Wolność prowadzą rozmowy ze „znanym reżyserem”. Jest oczywiste, że może chodzić tylko o Grzegorza Brauna. Można domniemywać, że dołączy on do antyunijnej koalicji.

Byłoby to otwarcie na kolejne środowisko. Sympatycy Brauna dali się poznać jako osoby działające bardzo aktywnie dla popularyzowania idei konserwatywnych w sieci czy poprzez organizację spotkań z reżyserem.

Sam Grzegorz Braun jest konserwatystą w kwestiach światopoglądowych i wolnościowcem w sferze gospodarczej.