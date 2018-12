Jaki nagrał hymn na cześć marihuany. Polityczni koledzy nie będą zadowoleni. Co na to prezes Kaczyński? [VIDEO]

„Ciągle kręcę, kręcę. Zawsze zobaczysz mnie z jointem. Czuję ten zapach, to dostaję wariacji” – to fragment hip-hopowego utworu „Weed Love” nagranego przez Jakiego… Filipa Jakiego. Młodszy brat wiceministra nie pomaga mu w politycznej karierze.

Jak mówi twórca utworu, 20-letni Filip Jaki „sztuka musi być kontrowersyjna” i właśnie na bazie tego hasła powstał utwór „Weed Love” dotyczący palenia marihuany.

Sam fakt, iż młodszy brat Patryka Jakiego nagrywa utwory hip-hopowe pod pseudonimem Filu raczej nikogo nie dziwi. Od dawna media informowały o tym fakcie, kilkukrotnie również przeprowadzały wywiady z Filipem Jakim. W tym przypadku jednak sprawa wydaje się być zdecydowanie bardziej kontrowersyjna.

„Środkowy palec dla tych, co chcą zamknąć tych w akcji” – to jeden z wybranych fragmentów utworu, jednoznacznie nawiązujący do faktu wysokich kar za posiadanie narkotyku.

Jak na razie nie doczekaliśmy się komentarza Patryka Jakiego w tej sprawie. Utworu nie komentują również polityczni koledzy wiceministra. Szczególnie interesuje nas opinia samego Jarosława Kaczyńskiego, bo wierzymy, że prędzej czy później utwór „trafi na jego głośniki”.

Źródło: Youtube.com/Zayafka / NCzas.com