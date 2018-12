Jutro ewakuacja połowy miasta w Polsce. Znaleziono arsenał pocisków

Na terenie jednostki wojskowej w Morągu znaleziono w czwartek kilkadziesiąt pocisków artyleryjskich z czasów II wojny. Będą usuwane i wywożone w sobotę. Na czas trwania akcji ma zostać ewakuowanych ok. 6 tys. mieszkańców miasta, w tym pacjenci miejscowego szpitala.

Podczas prac ziemnych na terenie garnizonu przy ul. Wojska Polskiego w Morągu (woj. warmińsko-mazurskie) w czwartek po południu znaleziono ok. 20 pocisków artyleryjskich. Jest to prawdopodobnie pozostałość po zasypanym dawnym składzie amunicji z czasów II wojny światowej.

„Teren znaleziska został zabezpieczony i nie ma w tej chwili realnego zagrożenia dla mieszkańców Morąga” – podkreślił rzecznik 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej st. chor. Mikołaj Błogosławski.

Znalezisko zidentyfikowali i zabezpieczyli saperzy z patrolu rozminowania z Lidzbarka Warmińskiego. W ich ocenie, na czas usuwania i wywożenia pocisków na poligon konieczne będzie wyznaczenie tzw. strefy zagrożenia w promieniu 1,5 km od miejsca znalezienia pocisków.

W czwartek wieczorem zebrany w morąskim ratuszu sztab kryzysowy zdecydował, że akcja podjęcia pocisków przez saperów ma odbyć się w najbliższą sobotę w godz. 10-13. Na czas trwania akcji ewakuować trzeba będzie około 6 tys. mieszkańców.

Zastępca burmistrza Morąga Leszek Biernacki powiedział PAP, że w piątek od południa do domów mieszkańców zagrożonej strefy docierać będą mundurowi z ulotkami informującymi o zarządzonej na następny dzień akcji ewakuacyjnej. Pojawią się też plakaty, komunikaty w lokalnych mediach i na portalach społecznościowych.

Dyrektor wydziału bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Krzysztof Kuriata poinformował PAP, że na terenie wyznaczonym do ewakuacji znalazł się również morąski szpital, w którym hospitalizowanych jest ok. 50 pacjentów, w tym osoby pod opieką paliatywną, które wymagają transportowania w pozycji leżącej. Jak dodał, ustalane są placówki, do których zostaną przewiezieni pacjenci, ewakuacja szpitala będzie prowadzona stopniowo i zacznie się prawdopodobnie już w piątek.

Według niego ewakuować trzeba będzie również ok. 50 podopiecznych dwóch domów pomocy społecznej, a także ok. 30 „osób leżących” z prywatnych mieszkań.

Dyr. Kuriata powiedział też, że w zabezpieczeniu terenu na czas akcji uczestniczyć będzie wojsko i żandarmeria, policja, straż pożarna i ochotnicy z OSP. W sobotę planowane jest zamknięcie dróg wojewódzkich na terenie miasta i wstrzymanie ruchu kolejowego, prawdopodobnie sześciu pociągów. (PAP)