Najnowszy sondaż zaskakuje. Tylko jedna partia zyskuje. Ale kto dziś wierzy w sondaże…

W wyborach do Sejmu Zjednoczona Prawica uzyskałaby 34 proc. głosów, 27 proc. uzyskałaby Koalicja Obywatelska a trzecie miejsce ex aequo przypadłoby Kukiz’15 i SLD z poparciem 6 proc. wyborców – wynika z grudniowego sondażu Kantar Public.

Poparcie dla Zjednoczonej Prawicy (34 proc.) utrzymało się na takim samym poziomie, jak w listopadzie. Chęć oddania głosu na Koalicję Obywatelską zadeklarowało 27 proc. badanych.

Jak podkreśla Kantar Public to jedyna partia, która uzyskała wzrost poparcia w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Wzrost notowań KO wynosi 3 punkty procentowe.

Na trzecim miejscu w badaniu z 6 proc. poparciem znalazły się Kukiz’15 (spadek o 3 punkty procentowe) i SLD (spadek o 1 punkt procentowy).

Poza Sejmem znalazłyby się PSL – 4 proc. (spadek o 1 punkt procentowy) oraz z 2 proc. poparciem partia Wolność i Partia Razem (oba ugrupowania uzyskały taki sam wynik, jak przed miesiącem). 1 proc. badanych wskazał „inną partię”.

Spośród ogółu osób, które zapowiedziały zamiar głosowania, 18 proc. nie potrafiło zdecydować, na kogo oddałoby głos.

61 proc. Polaków zapowiedziało w grudniu, że planuje wziąć udział w wyborach, przy czym 25 proc. jest zdecydowana w tej kwestii, a 36 proc. raczej przystąpiłoby do głosowania. Przeciwne stanowisko zadeklarowało 28 proc. respondentów: 15 proc. stwierdziło, że raczej by nie zagłosowało, a 13 proc. zdecydowanie by nie zagłosowało. Z kolei 11 proc. Polaków jeszcze nie zdecydowało, czy odda swój głos w wyborach.

Zwracamy uwagę, iż Kantar Public nie przedstawił, a być może nawet nie badał, jak wygląda poparcie dla PO i Nowoczesnej, których elektoraty teoretycznie składają się na Koalicję Obywatelską. Teoretycznie, bo formalnie taki twór nie istnieje, a ostanie wydarzenia i przejęcie grupy posłów Nowoczesnej przez klub parlamentarny PO połączone ze zmianą jego nazwy, raczej oddala niż przybliża powstanie Koalicji Obywatelskiej.

Źródło: PAP