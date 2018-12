Pawłowicz boi się muzułmanów i migrantów! Waleczna Krystyna stawia się rządowi i pyta premiera [WIDEO]

Czy to z powodu strachu poseł Krystyna Pawłowicz nie słuchała się poleceń z tajnej narady PiS w Jachrance? Poseł zapytała rząd wprost o to, jak będzie podchodził do kwestii przyjmowania imigrantów – niezależnie od tego, czy przymusowych czy nie. Porównała przy tym rząd do PO! Wyznała również, że boi się imigrantów.

W Jachrance odbyło się tajne posiedzenie PiS. Do mediów docierają kolejne przecieki na temat tego, o czym dyskutowano. Według „Faktu”, głównym tematem była Unia Europejska i wypowiedzi posłów PiS na jej temat, które nie podobają się prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu.

Podczas tajnej narady prezes PiS Jarosław Kaczyński strofował posłów w kontekście wypowiedzi na temat Unii Europejskiej. Prezes miał również stwierdzić, że posłowie jego partii „chodzą do mediów nieprzygotowani i mówią, co im ślina na język przyniesie” oraz skrytykował „nieprzemyślane” wpisy w mediach społecznościowych.

Oprócz tego Kaczyński miał nakazać posłom „schowanie do szuflady skrajnie antyunijnych pomysłów i komentarzy”. Krótko potem poseł Krystyna Pawłowicz dała pokaz zignorowania tych poleceń.

Teraz okazuje się, że publicznie postanowiła zadać bardzo niewygodne dla rządu pytanie o imigrantów.

– Platforma miała zamiar przyjmować migrantów, muzułmanów, kogo się chciało, w nieograniczonej ilości. Pani premier Kopacz o tym mówiła. Mam pytanie do pana premiera. Jak rząd polski ma zamiar odnosić się do sprawy przymusowego nieprzymusowego przyjmowania migrantów? – zapytała w Sejmie poseł Krystyna Pawłowicz.

– Ja się ich boję, moi wyborcy się boją, proszę o odpowiedź – dodała.

Czy więc są to ostatnie chwile jedności partii rządzącej, a nagła próba wotum zaufania rządu była teatrzykiem mającym opóźnić rozkład?

