Sośnierz ostro o Francji po zamachu w Strasburgu: „Rządzą tchórze i panikarze”

Dobromir Sośnierz, europoseł z partii Wolność, odniósł się na swoim Twitterze do sytuacji w Strasburgu. We wtorek doszło tam do zamachu na jarmarku świątecznym.

Zamachowiec strzelał do ludzi. Dwie osoby zabił na miejscu, ranił 14 — w tym Polaka. Dziś bilans ofiar wzrósł do trzech.

Wiadomo, że ranny w zamachu Polak to pochodzący z Katowic dziennikarz 36-letni Bartosz N. Jego stan jest krytyczny.

„Strasburg 2 dni po zamachu: jarmark świąteczny zamknięty, imprezy publiczne odwołane, kontrola na granicy, wojsko na ulicach. Zamachowiec nadal na wolności” – napisał na Twitterze Sośnierz.

„Powtórzę — rządzą tchórze i panikarze, a terroryści mają dowód, że jeden facet może sparaliżować całe miasto na wiele dni” – podsumował europoseł Wolności.

Strasburg 2 dni po zamachu: jarmark świąteczny zamknięty, imprezy publiczne odwołane, kontrola na granicy, wojsko na ulicach. Zamachowiec nadal na wolności. Powtórzę — rządzą tchórze i panikarze, a terroryści mają dowód, że jeden facet może sparaliżować całe miasto na wiele dni. — Dobromir Sośnierz (@D_Sosnierz) December 13, 2018

Źródła: Twitter, dorzeczy.pl