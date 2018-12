Sylwester ze Sławomirem! TVP proponuje polskie gwiazdy Disco Polo i Italian Disco

„Sylwester Marzeń z Dwójką” to tytuł sylwestrowej imprezy organizowanej przez Telewizję Polską. Po raz kolejny telewizja publiczna zawita do zimowej stolicy Polski czyli Zakopanego.

Według informacji prasowych wielkie świętowanie rozpocznie gwiazda „rock polo” czyli Sławomir. Co ciekawe nie będzie to jego jedyna impreza Sylwestrowa. Chwilę po zakończeniu występu uda się on do Chorzowa na konkurencyjny sylwester z Polsatem.

Widzowie TVP 2 nie będą mogli jednak narzekać, bo po Sławomirze pojawią się kolejne gwiazdy muzyki.

Telewizja Publiczna i prezes Jacek Kurski stawiają na sprawdzone rok temu Disco Polo. Na scenie przy Krupówkach pojawi się między innymi Zenek Martyniuk z zespołu Akcent, Marcin Miller z Boys czy też Radek Liszewski z zespołem Weekend.

Do tego także gwiazdy muzyki pop takie jak: Margaret, Dawid Kwiatkowski, Sylwia Grzeszczak, Natalia Schroeder oraz najmłodsza gwiazda, zwyciężczyni Eurowizji Junior Roksana Węgiel.

Absolutnym hitem ma być jednak skład zagranicznych gwiazd. Tym razem w TVP 2 pojawią się zespoły kojarzone z nurtem italian disco. Na scenie zaprezentują się m.in. duet Al Bano i Romina Power („Felicita”) czy też Ricchi e Poveri („Acapulco”).

„Cieszę się, że zbliża się ten wspaniały sylwester. Moim marzeniem było, aby telewizja tworzyła dobre formaty i tworzy. Takim formatem jest Sylwester Marzeń z Dwójką. (…) Cała Polska chce spędzać Sylwestra w Zakopanem, dlatego, postanowiłem spełnić to marzenie. (…) Plejada polskich i zagranicznych gwiazd. W zeszłym roku pobiliśmy rekord oglądalności. Rozbiliśmy bank. Sprawdziliśmy i rekord padł podczas występu Zenka Martyniuka! Dlaczego nie ma Fonsiego? Bo nie było w tym roku takiego wokalisty, który miałyby 5 mld odtworzeń na YouTube. Ale mamy Roksanę Węgiel” – podsumował prezes Jacek Kurski.

