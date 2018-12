Tylko u nas! Jurkowcy strzelają focha i nie wejdą w koalicję z Wolnością i Ruchem Narodowym. „To niepoważne”

Krzysztof Bosak poinformował na Twitterze o działaniach podejmowanych na rzecz wyborów do europarlamentu, w których narodowcy będą startowali na jednej liście z Wolnością. Z dyskusji wynika, że partia Marka Jurka – mimo deklaracji gotowości do współpracy ze strony wolnościowców i narodowców – nie zamierza wejść do koalicji.

– Pracowity dzień dla #KoalicjaAntyUE: poranna narada liderów obu partii, planowanie pracy, wystąpienia naszych posłów w Sejmie, kolejne spotkania i wieczorne rozmowy z pewnym znanym reżyserem – napisał Krzysztof Bosak na Twitterze i dodał, że pracują „nad tym byście mieli na kogo głosować na wiosnę”.

Jeden z internautów zapytał przy tej okazji, czy „jest teoretycznie możliwe, że do koalicji dołączą Prawica RP i ewentualnie partia prof. Piotrowskiego”, na co Krzysztof Bosak odpowiedział, że tak.

Czy jest teoretycznie możliwe, że do koalicji dołączą Prawica RP i ewentualnie partia prof. Piotrowskiego? — CzarnaLimuzyna (@CzarnaLimuzyna) December 12, 2018

Wówczas do dyskusji włączył się Piotr Strzembosz z Prawicy Rzeczypospolitej pisząc, że to „czysta teoria”.

Czysta teoria. — Piotr Strzembosz (@PiotrStrzembosz) December 13, 2018

Wspomniany internauta dopytywał, dlaczego nie jest możliwy udział partii Marka Jurka w koalicji na eurowybory. Strzembosz odpowiedział, że „chociażby dlatego, że nie otrzymaliśmy propozycji przed odpaleniem inicjatywy”. – To niepoważne – napisał i dodał, że „to nie jedyny powód”. Zarzucił też koalicji „brak woli współpracy”.

Chociażby dlatego, że nie otrzymaliśmy propozycji przed odpaleniem inicjatywy. To niepoważne. Ale to nie jedyny powód. — Piotr Strzembosz (@PiotrStrzembosz) December 13, 2018

Czy brak woli współpracy ze strony inicjatorów, to mało? — Piotr Strzembosz (@PiotrStrzembosz) December 13, 2018

To nie pierwszy raz, gdy partia Prawica Rp działa po myśli partii rządzącej. Przypominamy, że niedawno poseł tej partii, Jan Klawiter złożył wniosek o zwiększenie świadczenia z 500+ na 1000+ na trzecie i kolejne dziecko.

Źródła: twitter.com/nczas.com