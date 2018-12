Wyglądało jak z innej planety. Niezwykłe zjawisko na niebie w Argentynie [FOTO+VIDEO]

Niebo w Argentynie wyglądało jak z innej planety. Wszystko za sprawą rzadko występujących chmur typu Mammatus. Zobacz niesamowite zdjęcia.

Mieszkańcy dwóch argentyńskich miast, Santa Fe i Parany, byli 11 grudnia świadkami niezwykłego widowiska. Na niebie pojawiły się rzadko występujące chmury typu Mammatus.

Chmury tego typu słyną z niesamowitych wypukłych kształtów przypominających … krowie wymiona. Dodatkowo Słońce, które znajdowało się już nisko nad horyzontem dodało niesamowitych kolorów.

Całość wyglądała jak obrazy żywcem z innej planety.

Chmury typu mammatus występują zwłaszcza przy chmurach stratocumulus i cumulonimbus u ich podstawy lub, jak to ma najczęściej miejsce u cumulonimbusa, w dolnej części tzw. „kowadła”.

Chmury te tworzą się gdy chłodne powietrze zstępuje w dół i formuje chmurę podobnie jak w przypadku konwekcji, gdzie powietrze porusza się ku górze. Ich występowanie związane jest najczęściej z silnymi burzami. Mogą występować zarówno przed jak i po ich przejściu.

Chmury mmamatus mogą pojawiać się także na chmurach średniego piętra, takich jak stratocumulus, altostratus i altocumulus.