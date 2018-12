Zapraszamy do prenumeraty „Najwyższego Czasu!”. Ostatnie dni promocji. Kup prenumeratę, dostaniesz od nas książkę Stanisława Michalkiewicza!

Kończący się rok był dla „Najwyższego CZAS!”-u trudny, głównie z uwagi na kłopot z kolportażem. Największy z naszych kolporterów, czyli Ruch SA, niestety ma poważne problemy płatnicze, które skutkują tym, że nie dostajemy blisko 40 proc. pieniędzy ze sprzedaży gazety. Ten numer „NCz!” jest jeszcze w tej sieci, jeśli jednak jej problemy się nie rozwiążą, to będziemy musieli z niej całkowicie wyjść.

Może to oznaczać, że stracimy dużą część wpływów z 2018 roku. Niestety mamy też świadomość, że przeniesienie nadziałów do innych kolporterów i tak przyniesie spadek sprzedaży, bo ludzie są przecież przyzwyczajeni do swoich ulubionych kiosków i często nie chce im się polować na upatrzony tytuł gdzie indziej.

Dlatego serdecznie zapraszam do zaprenumerowania „Najwyższego CZAS”-u. Już wzrost tej formy dystrybucji o tysiąc egzemplarzy zrekompensuje nam straty jakie ponosimy z powodu problemów Ruchu. Wszyscy prenumeratorzy mają gwarancję, że otrzymają nasz dwutygodnik nie ruszając się z domu, a dodatkowo zostaną nagrodzeni książką Stanisława Michalkiewicza „Ameryka i egzotyka”. To jest teraz dla nas naprawdę ważne – pozyskanie odpowiedniej ilości prenumeratorów gwarantuje utrzymanie „Najwyższego CZAS!”-u w obecnym kształcie. Tak więc prosimy o taki wigilijny prezent. Odwdzięczymy się najlepszymi tekstami na rynku.

Wszystkim czytelnikom, którzy zakupią prenumeratę na przyszły rok do końca grudnia 2018 w podziękowaniu wyślemy książkę Stanisława Michalkiewicza „Ameryka o egzotyka”!

Jak zamówić prenumeratę? Najłatwiej przy pomocy tego linka:

https://sklep-niezalezna.pl/pl/p/Roczna-prenumerata-NCZ-2019-POLSKA-list-ZWYKLY/261