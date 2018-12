Bruksela dalej się wygłupia. Po Brexicie każe zapłacić Brytyjczykom po 7 euro od osoby za możliwość wjazdu do UE

W wyniku planowanego wyjścia Wielkiej Brytanii z UE europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) obejmie w przyszłości również obywateli Zjednoczonego Królestwa – potwierdziła KE. Koszt wpisu do rejestru wyniesie siedem euro.

Informacja została przekazana mediom przez rzeczniczkę przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude’a Junckera Natashę Bertaud, która podkreśliła, że „ETIAS będzie po Brexicie obejmował Wielką Brytanię, traktując ją jako kraj trzeci (tj. niebędący członkiem UE – PAP)”.

Brytyjczycy będą traktowani jako obywatele państwa trzeciego po Brexicie 29 marca 2019 r. lub, w przypadku potwierdzenia proponowanego przez obie strony 18-miesięcznego okresu przejściowego, po jego zakończeniu – 1 stycznia 2021 r.

Obejmujący wszystkich obywateli państw spoza Wspólnoty ETIAS ma wejść w życie najpóźniej w 2021 r. i będzie wzorowany na amerykańskim systemie ESTA, w którym konieczne jest zgłaszanie każdej podróży do Stanów Zjednoczonych.

Aby uzyskać wpis do systemu, konieczne będzie złożenie elektronicznego wniosku na co najmniej 72 godziny przed przyjazdem do Unii Europejskiej. Trzeba będzie w nim podać swoje dane osobowe i pierwszy odwiedzany kraj, a także odpowiedzieć na pytania dotyczące bezpieczeństwa i karalności.

Według szacunków UE, ETIAS obejmie ok. 39 mln podróżnych rocznie, a wypełnienie formularza nie powinno zająć więcej niż 10 minut.

W razie otrzymania pozytywnej decyzji podróżnik będzie mógł korzystać z takiego wpisu podczas wielokrotnych podróży w ramach strefy Schengen na przestrzeni trzech lat. (PAP)