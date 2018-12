Burza w sprawie warsztatów EuroWeek trwa. Na jaw wychodzą kolejne szokujące fakty. Służby i politycy zainteresowali się sprawą

Od momentu naszej publikacji na temat EuroWeek rozpętała się burza. Fundacja organizująca warsztaty żądała usunięcia informacji z naszej strony zapewniając, że weryfikacja wolontariuszy jest na najwyższym poziomie. Jednak sami uczestnicy postanowili zabrać głos w sprawie i wychodzi na to, że dochodziło ze strony wolontariuszy do skandalicznych zachowań, m.in. wysyłania nagich zdjęć czy dwuznacznych propozycji.

Dariusz Matecki opublikował na Twitterze fragment nagrania wrzuconego przez jedną z dziewczyn, która miała brać udział w warsztatach EuroWeek.

Ta chciała bronić warsztatów, lecz – najwyraźniej w niezamierzony sposób – wyjawiła informację o wysyłaniu przez jednego z wolontariuszy zdjęć swoich odsłoniętych genitaliów oraz tego, jak się masturbuje. Trafiały one do uczestniczy warsztatów.

Oprócz tego wyjawiła, że wolontariusze w nocy wchodzili przez okno do sypialń dziewczyn.

30 letni faceci zakradający się do dzieci przez okno w hotelu. To nie jest normalne. @PolskaPolicja @MEN_GOV_PL @PK_GOV_PL powinny zbadać sprawę! pic.twitter.com/hwO4udhYcz

Dariusz Matecki zarzuca też kłamstwo obrońcom EuroWeek. Jak napisał, „wczoraj byłem przekonywany, że »wolontariusze« nie mają wstępu do miejsca gdzie śpią dzieci”.

No i na koniec dnia ostatnie fotki z postępowego #euroweek . Wczoraj byłem przekonywany, że „wolontariusze” nie mają wstępu do miejsca gdzie śpią dzieci…

Kolejne zdjęcia dzieci na Instagramie z #euroweek, nawet jeśli tam do niczego nie dochodzi to odpowiedzcie sobie czy to normalne,że 30+ „wolontariusz”-„nauczyciel” całuje obce dziecko, które przyjechało na obóz bez rodziców?

Na terenie Polski działa obóz indoktrynacji multikulti! pic.twitter.com/ZbREhAYwq3

— Dariusz Matecki (@DariuszMatecki) December 13, 2018