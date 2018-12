Czy Rafalska wiedziała, co pisze? „Pani minister żyje chyba w jakimś matrixie”

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska postanowiła na swoim Twitterze uczcić milionowe e-zwolnienie. Przy okazji pogratulowała… Prezesowi ZUS-u.

Nie obyło się także bez pochwał dla lekarzy za „sprawną elektronizację usług na rzecz pacjenta”.

„Brawo za milionowe ezwolnienie, to trudna operacja bez powikłań” – napisała na Twitterze Rafalska.

Właśnie wpłynęło milionowe #eZwolnienie lekarskie! Gratulacje dla Prezes ZUS oraz pracowników zakładu. Dziękuję lekarzom za sprawną elektronizację usług na rzecz pacjenta. Brawo za milionowe ezwolnienie, to trudna operacja bez powikłań. 😉 — Elżbieta Rafalska (@E_Rafalska) December 13, 2018

Internauci byli jednak bardziej sceptyczni, co do sytuacji. Wyraźnie podkreślili fakt, że w takim razie milion Polaków… nie pracuje, bo poszło na L4. Ale minister pracy chyba to przeoczyła.

„Serio mamy się cieszyć że milion obywateli jest na L4? Pani minister żyje chyba w jakimś matrixie” – napisał jeden z użytkowników.

„Milion zwolnień w ciągu 13 dni, w 39 milionowym państwie. To jest powód do dumy” – ironizowała jedna z Internautek.

„A choremu kto pogratuluje? Gdyby nie on, to nie byłoby tego tłita” – zwrócił uwagę inny twitterowicz.

Polacy nie zapomnieli wypomnieć także „psiej grypy”, która dopadła policjantów przed 11 listopada. Chociaż wtedy wstawianie e-zwolnień nie było jeszcze obowiązkowe.

„Ile z tego jest „lewych” zwolnień wydanych dla policjantów, pracowników sądów itp udających chorych?” – zastanawiał się kolejny Internauta.

Możliwość wystawiania e-zwolnień w Polsce istnieje od 1 stycznia 2016 roku. Od 1 grudnia tego roku jest to już obowiązkowe.

Źródło: Twitter