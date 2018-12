Morawiecki z Glińskim mało nie pękli ze śmiechu kiedy przemawiał Schetyna [VIDEO]

W Sejmie trwa cyrk zatytułowany „wotum nieufności dla rządu” na wniosek PO. Oczywiście nie ma żadnych szans powodzenia bo PiS ma większość, ale jak widać jest całkiem zabawnie.

Propozycją PO jest – a jakże – zastąpienie Morawieckiego liderem Platformy, Grzegorzem Schetyną. Przedstawienie trwa od godziny 21.00.

Schetyna podczas wystąpienia zapewnił, że kiedy PO dojdzie do władzy to przebuduje system podatkowy tak, by podatki oraz składki na ZUS i NFZ nie przekroczyły łącznie 35 proc. zarobków Polaków.

„Po drugie każdy, kto pracuje i zarabia mniej niż dwukrotność płacy minimalnej, otrzyma dodatkowe wsparcie, w przypadku osób zarabiających minimalne wynagrodzenie ta pomoc wyniesie 500 złotych miesięcznie, do kieszeni ciężko pracujących obywateli trafi blisko 300 miliardów złotych, o 1/3 więcej, niż z programu 500 plus” – mówił Schetyna.

Pamiętamy już podobne deklaracje premiera Tuska – miał obniżać podatki i likwidować daniny publiczne. I skończyło się jak zwykle – podwyżkami i nowymi daninami. W związku z tym deklaracją PO już nikt nie wierzy, bo jak pokazali podczas swoich rządów ich deklaracje to kłamstwa w czystej postaci.

I tak sobie gadał Schetyna różne obiecanki cacanki, ale kiedy powiedział poniższe zdanie premier Morawiecki i wicepremier Gliński wybuchnęli śmiechem.

– Eksperci zaangażowani przez Platformę Obywatelską i – zapewniam tu wszystkich – wprowadzimy, kiedy Polacy odbiorą wam władzę… – mówił Grzegorz Schetyna, a Morawiecki i Gliński aż musieli zasłaniać twarze, żeby nie pokazać jak bardzo im wesoło.

Być może co innego rozśmieszyło obu panów, ale niewykluczone, że wystarczyło do tego kilka słów Schetyny.

Eksperci PO i reakcja Premiera @MorawieckiM bezcenna 👍😂 pic.twitter.com/EhFwUcaYXR — Paweł Senkowski 🇵🇱 (@pawel_senkowski) December 14, 2018

Źródło: twitter.com