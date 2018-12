Niezły odlot! Lewica uderza w szkolne wigilie. „Rodzice nie chcą opłatka. Molestowanie psychiczne mniejszości”

Najpierw warszawska rada miasta, teraz „Gazeta Wyborcza” uderza w tradycyjne w Polsce obchodzenie Wigilii czy to w instytucjach publicznych, czy też szkołach. Gazeta dla Polaków powołując się na organizację Fundacja Wolność od Religii stwierdza, że rodzice nie chcą opłatka na szkolnych wigiliach, ale boją się o tym mówić.

Wojujący ateiści chcieliby jak się zdaje obchodzenia świąt religijnych, ale niekoniecznie z symbolami religijnymi. To ten trend przychodzący do nas oczywiście z Zachodu, w USA w ramach poprawności politycznej przestano w dużej mierze używać określenia „wesołych Świąt”.

Fundacja Wolność od Religii nie neguje obchodzenia wigilii w szkole, jednak ich zdaniem wydarzenie powinno mieć „świecki charakter”. W swoim liście działaczka fundacji pisze o „tysiącach zaszczutych niewierzących rodziców”.

– ‚Wigilia z opłatkiem i kolędą to żadne tam wydarzenie religijne, to przecież tradycja’ (…). Tortura i molestowanie psychiczne światopoglądowej mniejszości, które niejedną osobę doprowadzi do łez – czytamy w liście.

Fundacja proponuje więc, by wigilię obchodzić, ale żeby miała ona niereligijny charakter. Nie mogłoby więc być opłatka, ani też śpiewania kolęd, zamiast tego poczęstunek słodkościami i śpiewanie niereligijnych piosenek świątecznych.

– Moje dziecko niestety nie będzie mogło świętować ze swoją klasą, bo jego rodzice nie wierzą w Boga. Przykre i wykluczające. Czy tak już będzie każdego roku? – żali się autorka listu. Tak, tak zazwyczaj bywa, że osoby niewierzące nie obchodzą świąt związanych z wiarą.