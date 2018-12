Sośnierz mistrzowsko wyśmiewa eurokratów. „Ustawa i cyk! Jakość życia się poprawia, brawo!” [VIDEO]

Europoseł Wolności, Dobromir Sośnierz skrytykował eurokratów podczas dyskusji nad kolejnymi unijnymi projektami. Pochwalił jednak jednego europosła, który przyznał, że między kobietami a mężczyznami są różnice.

– Kolejne wspaniałe projekty. Europejska Agencja Kształcenia. Wszyscy Europejczycy bardzo na nią liczą. To nic, że w każdym państwie już istnieją urzędy pracy i żadnego problemu z bezrobociem nie rozwiązały, ale co tam szkodzi. Jeszcze jeden urząd nie zawadzi – powiedział europoseł Wolności Dobromir Sośnierz.

– Podatnik zapłaci i pewnie nawet się nie zorientuje – dodał.

– Ale ja mam nadzieję, że podatnik się zorientuje, jak podatnicy zobaczą, co tu się wyprawia, to może państwo już w czerwcu zasilą liczne rzesze klientów tej agencji, która pomoże państwu odnaleźć się na stałe w zmieniającym się rynku pracy, na którym to rynku pracy chyba niektórych z państwa już dawno zresztą nie widziano – ocenił europoseł Sośnierz.

– Kolejna sprawa: Fundusz na Rzecz Poprawy Jakości Życia. Wspaniały projekt. Cyk! Jest fundusz, jakość życia się poprawia, problem rozwiązany. I wspaniałe zdanie ze sprawozdania posła Hoca: „Kobiety fizycznie różnią się od mężczyzn”. Ten fakt bywał tutaj kwestionowany na tej sali. Teraz nareszcie europejski podatnik otwiera takie sprawozdanie i widzi, że tu byle czego się nie pisze. Przecież to sama prawda jest – mówił Sośnierz.

