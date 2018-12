Sprostowanie. Spółka wynajmująca budynek KNF za milion miesięcznie nie jest rosyjska

SPROSTOWANIE

Nawiązując do artykułu pt.: „Milion złotych miesięcznie! Tyle płacimy za pałac KNF. A kontrakt żyrował słynny prawnik od 1 proc. na karteczce” z dnia 6 grudnia 2018 r., w którym zamieszczono nieprawdziwą i godzącą w dobre imię Griffin Real Estate Sp. z o.o. oraz SO SPV 57 Sp. z o.o. informację wymagającą sprostowania, informujemy, że:

Nie jest prawdą, że „(…) spółka matka właściciela Pięknej 20 mieści się na Cyprze i jest własnością podmiotów z kapitałem rosyjskim” a także, że ”W efekcie do skarbu państwa nie wpłyną żadne pieniądze z wynajmu.”

Budynek przy ul. Pięknej 20 i SO SPV 57 Sp. z o.o. (właściciel obiektu) należą do części międzynarodowego funduszu inwestycyjnego pochodzącego z USA. Griffin Real Estate nie posiada i nigdy nie posiadał żadnych związków z kapitałem rosyjskim, zaś SO SPV 57 jest polską spółką nieruchomościową, która rozlicza podatki w Polsce.

Zarząd Griffin Real Estate Sp. z o.o. oraz SO SPV 57 Sp. z o.o.