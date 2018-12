Szok w TVN-ie! Pojechali kręcić pozytywny materiał o uchodźcach. Oto, co usłyszeli na miejscu

To musiało być duże zaskoczenie dla prowadzących i uczestników programu „Wracajcie, skąd przyszliście”. Uczestnicy trafili na grecką wyspę Lesbos, gdzie mieli odwiedzić obozy dla uchodźców. Tam usłyszeli jednak opinie o imigrantach od zwykłych Greków. To musiał być dla nich prawdziwy szok.

Program „Wracajcie, skąd przyszliście” to TVN-owska produkcja, mająca zachęcić do aktywniejszego przyjmowania uchodźców. Prowadzący program Piotr Kraśko, wraz z uczestnikami pokonuje drogą, którą musieli przybyć do Europy uchodźcy.

Tym razem uczestnicy wyruszyli na grecką wyspę Lesbos, gdzie mieli odwiedzić dwa obozy dla uchodźców. Tam usłyszeli opinię o imigrantach, która szczególnie w TVN-ie, musiała im nie przypaść do gustu.

Podczas pobytu na greckiej wyspie uczestnicy programu rozmawiali między innymi z mieszkańcami. – Jesteście z Polski? Zrobiliście to dobrze, że nie przyjęliście tak wielu uchodźców – mówił jeden z mieszkańców wyspy.

– Jak zrobię coś złego, to zostanę za to ukarana. A uchodźców i imigrantów nie spotka kara. Policja ich zatrzymuje i po jednym dniu wypuszcza. Mogą kraść ponownie – wskazywała inna z mieszkanek Lesbos.

Mieszkańcy niegdyś popularnej wyspy wskazywali także, że od czasu, kiedy na wyspie pojawiły się imigranci i utworzono obozy, obumiera turystyka, która przecież była jednym z głównych źródeł dochodu zamieszkałych tam osób.

