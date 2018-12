Warszawiak zamiast 400 zł zapłaci 8 000 zł! Tak dobrze zrobił mieszkańcom stolicy ‚prezidą’ Trzaskowski i jego banda radnych

W Warszawie za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność, według nowych zasad, trzeba będzie zapłacić 20 razy więcej, w przypadku skorzystania z bonifikaty i przy jednorazowej wpłacie – powiedział PAP analityk rynku nieruchomości Home Broker Marcin Krasoń. Jak podał, warszawiak zamiast 2 proc., zapłaci 40 proc.

Jak podał Krasoń, osoba płacąca dziś 1 tys. zł rocznie za użytkowanie wieczyste, miała według zasad „starej bonifikaty za przekształcenie zapłacić 400 zł – przy jednorazowej wpłacie”. „Według nowych zasad będzie to 8 tys. zł, różnica będzie więc gigantyczna” – podał analityk.

Rada Warszawy zdecydowała w czwartek o zmniejszeniu bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości z 98 proc. do maksimum 60 proc. Przeciw zmianie protestowali radni PiS.

W piątek wiceszef MIiR Artur Soboń powiedział, że” będziemy prosili wojewodę mazowieckiego, by w trybie nadzoru prawnego uważnie przyjrzał się, jakie skutki wywołuje uchwała Rady Warszawy ws. zmniejszenia bonifikaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości”.

„W Warszawie bonifikatę w przypadku przekształcenia użytkowania wieczystego we własność obniżono do 60 proc., a obiecywano nawet 99 proc.” – powiedział PAP w piątek minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Jego zdaniem wielu warszawiaków będzie tym niemile zaskoczonych. Jak przypomniał, w Warszawie w wielu przypadkach były bardzo wysokie podwyżki czynszów, „a z drugiej strony to dofinansowanie w Warszawie zostało obniżone do 60 proc.”.

Jak mówił w piątek Artur Soboń, wojewoda mazowiecki zostanie poproszony także o to, aby sprawdził, czy „mieszkańcy Warszawy nie mają roszczeń do miasta z tego tytułu, że mogli spodziewać się dużo większej bonifikaty i z tego tytułu rezygnowali np. z odwoływania się od podwyżek, które w zakresie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego otrzymali” – powiedział Soboń.

Jak zaznaczył Krasoń „trzeba jednak zaznaczyć, że większość samorządów dają bonifikatę 60-procentową, taką jak +nowa+ stawka w Warszawie”. „Wygląda więc na to, że przyznanie 98-proc. bonifikaty przed wyborami było po prostu politycznym zagraniem, mającym na celu pozyskanie przychylności wyborców” – powiedział Krasoń.

Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów umożliwi ustawowe przekształcenie z dniem 1 stycznia 2019 r. we własność gruntów na rzecz właścicieli domów jednorodzinnych i samodzielnych lokali położonych w budynkach wielorodzinnych wraz z budynkami gospodarczymi, garażami i innymi obiektami budowlanymi i urządzeniami budowlanymi umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Przekształcenie, zgodnie z ustawą, musi być odpłatne. Odpłatność za przekształcenie na gruntach Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego to 20 opłat rocznych, które trzeba zapłacić za własność. Na gruntach Skarbu Państwa, w przypadku jednorazowej spłaty bonifikata sięgnie 60 proc. (szacuje się, że w takiej sytuacji jest to ok. 500 tys. właścicieli nieruchomości).

Kolejnych ok. 2 mln właścicieli mieszkań i domów ma umowy użytkowania ustanowione na gruntach samorządowych, a w tym przypadku to samorząd decyduje o wysokości bonifikaty. (PAP)