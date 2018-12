Australia uznaje Jerozolimę za stolicę Izraela, ale na razie nie przenosi ambasady

Australia uznaje Jerozolimę Zachodnią, jako siedzibę Knesetu i wielu instytucji rządowych, za stolicę Izraela, ale przeniesie tam swoją ambasadę dopiero po zawarciu porozumienia pokojowego- oświadczył w sobotę premier Australii Scott Morrison.

Morrison podkreślił, że Australia wspiera dwupaństwowe rozwiązanie konfliktu palestyńsko-izraelskiego. Popiera także – jak powiedział – aspiracje Palestyńczyków do własnego państwa ze stolicą w Jerozolimie Wschodniej i ma nadzieję na sukces bliskowschodnich negocjacji pokojowych.

Szef australijskiego rządu zapowiedział, że w najbliższym czasie jego kraj otworzy w Jerozolimie Zachodniej biuro ds. obrony i handlu.

Przed rokiem prezydent Donald Trump podjął decyzję o uznaniu przez USA Jerozolimy za stolicę Izraela i przeniesieniu tam amerykańskiej ambasady, co wywołało gniew Palestyńczyków, protesty w świecie arabskim i niezadowolenie wielu państw świata.

USA przeniosły swoją ambasadę z Tel Awiwu do Jerozolimy w maju tego roku. Wkrótce to samo zrobiły Gwatemala i Paragwaj, ale ten ostatni kraj we wrześniu cofnął swoją decyzję, za co w odwecie Izrael zamknął ambasadę w Asuncion.

Status Jerozolimy jest jedną z głównych przeszkód w zawarciu porozumienia pokojowego między Izraelem a Palestyńczykami. Izrael uznaje całe miasto, w tym zajętą w 1967 roku jego wschodnią część, za swoją stolicę.

Palestyńczycy, mając szerokie poparcie międzynarodowe, chcą, żeby Jerozolima Wschodnia była stolicą ich przyszłego państwa, które ma obejmować także Zachodni Brzeg Jordanu i Strefę Gazy. Negocjacje pokojowe załamały się jednak w 2014 roku. Z kolei premier Izraela Benjamin Netanjahu próbuje zachęcać inne państwa do przeniesienia ambasad do Jerozolimy.