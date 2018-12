Czołowi ufolodzy wyznaczyli, kiedy kosmici się z nami skontaktują. Twierdzą, że już tu byli. Mamy niezbite dowody [VIDEO]

Czołowi ufolodzy wpadli na zdumiewający pomysł, który oni sami nazywają „odkryciem”. Otóż ludzkość jest obserwowana przez obcą cywilizację, a kosmici odwiedzą nas, kiedy tylko będziemy bardziej przyjaźnie do siebie nastawieni.

Zwolennicy teorii spiskowych z utęsknieniem wyczekują na dzień, w którym na Ziemię przybędą przedstawiciele obcej cywilizacji. Ufolodzy są nawet przekonani, że wiedzą dlaczego jeszcze kosmici nas nie odwiedzili i co musimy zrobić, by to się zmieniło.

Okazuje się, że kosmici przybędą na ziemię wtedy, kiedy ludzie nauczą się lepiej ze sobą współpracować. Ericha von Daniken i Giorgio Tsoukalos przedstawili tę zaskakującą teorię, co więcej mężczyźni są przekonani, że kosmici już wcześniej odwiedzili naszą planetę.

W ostatnim czasie odbyło się spotkanie ufologów w Brazylii pod nazwą UFO Summit 2018. – Moim zdaniem, my, jako społeczeństwo, musimy stać się bardziej przyjaźni. Naprawdę musimy zacząć patrzeć na siebie i powiedzieć: wszyscy jesteśmy braćmi na tej planecie – mówił wówczas Tsoukalos.

– Myślę, że po tym, jak posprzątamy nasz „bałagan”, wtedy się skontaktują – dodawał. Von Daniken stwierdził natomiast, że jest przekonany, że przedstawiciele odległej cywilizacji już byli na naszej planecie i wrócą tu jeszcze w przyszłości.

Poważny ufolog dodał, że mnóstwo domniemanych obserwacji UFO sugeruje, że kosmici już tu są i być może obserwują nasze postępy. – Ktoś jest na tej planecie i oczywiście obserwuje nas, może studiuje naszą broń, nasze systemy polityczne i religijne – powiedział.

Publikujemy również pewne dowody na potwierdzenie jego słów i tego, że kosmici faktycznie już tu byli: