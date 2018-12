Fatalne wiadomości dla Prawa i Sprawiedliwości. Najnowszy sondaż nie pozostawia złudzeń

Złe wieści dla Prawa i Sprawiedliwości! Według najnowszych badań CBOS z przełomu listopada i grudnia 34 proc. Polaków pochwala działania obecnego rządu. 27 procent zadeklarowało, że sprzeciwia się jego działaniom. Natomiast pozostałe 34 procent jest wobec niego obojętne.

W ciągu zaledwie miesiąca rząd odnotował spadek poparcia o 8 pkt. proc. CBOS zwraca uwagę na spadek poparcia dla rządu Morawieckiego wśród respondentów, deklarujących udział w wyborach parlamentarnych (z 82 proc. do 74 proc.), przy jednoczesnym wzroście odsetka osób obojętnych (z 14 proc. do 21 proc.).

Choć największym poparciem PiS cieszy się wśród ludzi deklarujących się jako wyborcy prawicy, to w porównaniu z ubiegłym miesiącem jest ono wyraźnie niższe (spadek zwolenników z 71 proc. do 64 proc.).

Niechęć wobec rządu jest większa wraz z poziomem wykształcenia respondentów (od 11 proc. wśród badanych z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym, do 45 proc. wśród osób z wyższym wykształceniem).

Najczęściej rząd PiS może pochwalić się wśród osób powyżej 55 roku życia (43 proc. w grupie wiekowej 55–64 lata i 48 proc. w grupie powyżej 65 lat). Młodsi wyborcy wykazują większą natomiast obojętność (ankietowani poniżej 35 roku życia, 49 proc. w grupie wiekowej 18–24 lata i 44 proc. w grupie 23–34 lata).

Z badań CBOS wynika, że w porównaniu z wynikami jakie udało się uzyskać w poprzednim miesiącu, Morawiecki stracił w oczach opinii publicznej mniej niż rząd jako całość. W pierwszej dekadzie grudnia 47 proc. pytanych wyraziło zadowolenie z faktu, iż jest on szefem rządu (od listopada spadek o 3 pkt. proc.), a niezadowolenie 33 proc. (wzrost o 2 pkt.). 20 proc. wyraziło obojętność wobec osoby premiera (wzrost o 1 pkt).

Gorzej oceniana jest również praca rządu jako całości. 49 proc. pytanych ocena działalność rządu Morawieckiego od czasu objęcia przez niego władzy ocenia pozytywnie (od listopada spadek o 4 pkt. proc.), a co trzeci ankietowany – negatywnie (33 proc., wzrost o 3 punkty). Co piąty dorosły nie jest w stanie ustosunkować się do działalności obecnego rządu (18 proc., wzrost o 1 punkt).

Według analiz CBOS brak zaufania dla rządu wynika z działalności Zbigniewa Ziobry. Sondaż został przeprowadzony metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo w dniach od 29 listopada do 9 grudnia na 1016 dorosłych mieszkańcach kraju.

