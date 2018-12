HIT debaty nad wotum nieufności. Młody polityk zmiażdżył POPiS. „Nie różnicie się niczym. Łączy Was buta wobec obywateli” [VIDEO]

Internauci nie mają wątpliwości, wystąpienie Jakuba Kuleszy z partii Wolność było hitem debaty nad odwołaniem rządu Mateusza Morawieckiego. Młody polityk wypunktował zarówno rząd, który rżnie głupa, jak i opozycję. – Nie różnicie się zupełnie niczym – mówił. To trzeba zobaczyć!

Wczoraj w Sejmie trwała debata nad wotum nieufności wobec rządu premiera Morawieckiego. Jak się to skończyło – wiadomo. W czasie debaty mieliśmy jednak do czynienia z kilkoma ciekawymi wystąpieniami, wśród których wyróżniło się to Jakuba Kuleszy z partii Wolność.

– Wam wszystkim należy się dzisiaj wotum nieufności. Nie różnicie się od siebie zupełnie niczym. Po pierwsze podatki: rząd PiS mimo obietnic utrzymał podwyżkę VAT-u do 23%. Co więcej podwyższył, wprowadził kolejnych ponad 30 danin. Po drugie nienawidzicie przedsiębiorców – zaczął Kulesza.

– Czym Wam zawinił mechanik z Bartoszyc? Te działania są dokładnie w takim samym stylu jak to robił wiceminister Kapica z Platformy Obywatelskiej, co sami krytykowaliście. Po trzecie macie za uszami olbrzymie oferty. PO miała aferę Amber Gold, aferę podsłuchową, PiS ma KNF i GetBack – kontynuował poseł Wolności.

– Po czwarte łączy Was hipokryzja i buta wobec obywateli. Z ust polityków POPiS-u cały czas słyszymy o słuchaniu obywateli, konsultacjach społecznych, a prawda jest taka, że PiS przepycha ustawy w ciągu jednego dnia bez jakiejkolwiek debaty publicznej. Z kolei nowowybrany Prezydent Trzaskowski z PO wycofał właśnie uchwaloną w czasie kampanii bonifikatę, mówiąc wprost że potrzebuje więcej pieniędzy z kieszeni podatnika – wyliczał Kulesza.

– Po piąte polityka zagraniczna. Jest prowadzona przez państwa na kolanach. PO klęczała przed Berlinem i Brukselą, a państwo zamiast wstać i dumnie się wyprostować klękacie przed Izraelem i USA. PO i PiS udają, że stoją po dwóch różnych stronach (…) PiS i PO jedno zło Polacy potrzebują wolności – zakończył.