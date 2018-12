Jasnowidz Jackowski zyskuje międzynarodową popularność. Szuka córki światowej sławy muzyków

Jasnowidz Jackowski po raz kolejny w akcji. Jak się okazuje sława jasnowidza z Człuchowa wyszła daleko poza granice naszego kraju. O jego pomoc poprosiła mieszkająca w USA Romina Power czyli gwiazda muzyki Italian disco w latach 70. i 80. Jej przebój Felicita zna prawie każdy polak.

Ostatnio w Gdańsku Romina Power i Al Bano zagrali koncert i tam właśnie w tym mieście Romina poprosiła o spotkanie ze słynnym polskim jasnowidzem Jackowskim. – Było to dla mnie olbrzymie zaskoczenie i wielki zaszczyt – mówi portalowi fakt.pl Krzysztof Jackowski.

Piosenkarka doznała ogromnej tragedii życiowej, gdyż w 1994 roku 24-letnia córka artystów zaginęła w tajemniczych okolicznościach w Nowym Orleanie w USA.

Według jednej z hipotez rzuciła się do rzeki Mississippi. Jej ciała nigdy jednak nie odnaleziono. Rodzice przez lata łudzili się, że została porwana i wciąż żyje.

Al Bano w 2006 roku przyjął wersję o samobójczej śmierci córki, natomiast Romina Power nie daje za wygraną i dalej twierdzi, że jej dziecko żyje. O tę właśnie kwestie zapytała najsłynniejszego polskiego jasnowidza.

– Romina Power przekazała mi złoty woreczek, w którym znajdowała się piżama jej córki, a także trzy zdjęcia Ylenii. Po tylu latach od tragedii mówiła spokojnie, jednak w jej oczach widziałem nadzieję – opowiada Krzysztof Jackowski.

– Powiedziała, że jest świadoma tego, że córka mogła umrzeć, jednak mimo wszystko chciałaby dowiedzieć się, co się dokładnie wydarzyło. Obiecałem jej, że zrobię co w mojej mocy, żeby jej pomóc i w ciągu tygodnia wyślę jej przez internet opis mojej wizji tego, co się stało – powiedział Jackowski portalowi fakt.pl

– Wierzę, że mimo wszystko uda mi się pomóc artystce – zakończył jasnowidz.

Źródło: Fakt24