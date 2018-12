Ks. Gniadek wbija ostrą szpilę rządowi. „W rejestrze pedofilów są luki, ale fiskus zna adresy wszystkich”

Ksiądz werbista Jacek Gniadek w ostry sposób odniósł się do informacji o lukach w rejestrze pedofilów. Zauważył, że państwo głównie ściąga podatki, za to „”nie wywiązuje się z tego, co powinno robić”.

Jak informowaliśmy, w rejestrze pedofilów dostępnym na stronie ministerstwa sprawiedliwości są luki. Według ustaleń mediów, w prawie co czwartym przypadku nie ma informacji o miejscu pobytu pedofila.

Ks. Jacek Gniadek ocenia, że spowodowane jest to tym, że polskie państwo nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, a skupia się wyłącznie na zabieraniu ludziom ich pieniędzy.

– Rejestr ma luki. Dlaczego? Państwo nie wywiązuje się z tego, co powinno robić. Zadanie państwa powinno ograniczać się do ochrony własności prywatnej i życia (integralności cielesnej) swoich obywateli – napisał kapłan na Facebooku.

– Wychodzi na to, że zajmuje się przede wszystkim ściąganiem podatków. Fiskus ma wszystkie aktualne adresy… – zaznaczył ks. Jacek Gniadek SVD.

Źródło: facebook.com