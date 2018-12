Niemcy zatrzymali podejrzanego o próbę zabójstwa nożem trzech kobiet. Nie podają informacji kim jest, więc stawiamy, że to jeden z gości Angeli Merkel

Niemiecka policja poinformowała w sobotę wieczorem o zatrzymaniu 38-letniego mężczyzny, podejrzanego o zranienie w czwartek w Norymberdze trzech kobiet ostrym przedmiotem.

Ujawniono, nie podając szczegółów, że mężczyzna został zatrzymany na podstawie analizy DNA. Skoro Niemcy nie podają szczegółów to z pewnością jest to jeden z gości Angeli Merkel, inzynier albo lekarz z Afryki lub Bliskiego Wschodu. Gdyby to był biały Niemiec to już byśmy wszystko o nim wiedzieli.

Poszukiwania sprawcy napadu na kobiety prowadzono na dużą skalę, z użyciem śmigłowców i psów tropiących. Prokuratura zakłada, że we wszystkich trzech przypadkach chodziło o próbę zabójstwa.

Do wyjaśnienia sprawy powołano specjalną grupę złożoną z 40 funkcjonariuszy. Sporządzono portret psychologiczny sprawcy.

Z powodu ciężkich obrażeń wszystkie trzy kobiety musiały przejść operacje ratujące życie. (PAP)