Relacja uczestnika warsztatów EuroWeek. Indoktrynacja fałszywymi ideologiami multikulti i gender [ZDJĘCIA]

Sprawa warsztatów organizowanych przez Fundację EuroWeek stała się głośna. To przede wszystkim zasługa internautów, którzy zainteresowali się tym tematem, oraz także nasza drobna zasługa, że nie ulegliśmy bezpodstawnemu szantażowi i nie usunęliśmy artykułów. Spływają do nas kolejne relacje o tym co działo się na tych warsztatach. Poniżej jedna z nich.

Afera, która wybuchła ws. warsztatów EuroWeek skupiła się głównie na problemie molestowania nieletnich dziewczynek, i podejrzeniu, że mogło do niego dochodzić podczas tych wyjazdów integracyjnych. Jak wynika z przesłanej nam relacji kwestia seksualizacji poprzez „uświadamianie” dzieci za pomocą fałszywej ideologii gender była jednym z wiodących tematów tych spotkań.

Poniższą relację podesłał nam jeden z czytelników ze Śląska. Jest to relacja jego młodszego brata, uczestnika rzeczonych warsztatów, ucznia 3 klasy gimnazjum. Publikujemy ją w całości, bez zmian redakcyjnych.

EUROWEEK W MOJEJ SZKOLE

Jakiś czas temu klasy z mojej szkoły pojechały na wycieczkę organizowaną przez Euroweek. Była to pięciodniowa wycieczka w okolice Bystrzycy Kłodzkiej, gdzie odbył się kurs dotyczący kultur, Europy, języka angielskiego itp. Co ciekawe miejsce docelowe wycieczki było trzymane w tajemnicy do kilku dni przed samym wyjazdem pomimo, że o wycieczce było wiadomo już od miesiąca, co jest chyba nawet niezgodne z prawem oświatowym.

Byli tam tzw. „wolontariusze” z różnych stron świata, między innymi z Pakistanu, Wietnamu czy Indonezji. Z tego co słyszałem od kolegów „wolontariusze” byli z uczestnikami dość blisko, przebywali z nimi prawie cały czas.

Oprócz zwiedzania okolicy odbywały się tam również różne prezentacje dotyczące wcześniej wspomnianych tematów, a uczestnicy brali udział w różnych zadaniach i zabawach. Przykładowo uczestnicy mieli w grupach przygotować prezentacje na temat stereotypów dotyczących między innymi tego, że osoby czarnoskóre są agresywne, muzułmanie to terroryści czy tego, że osoby z tatuażami to kryminaliści.

W trakcie jednego z zadań kazano kilku chłopcom przebrać się za dziewczynki, nie był to jednak jedyny taki przypadek, bo na zdjęciach na stronie Euroweek na Facebooku widać więcej takich przypadków, zdjęcia zamieszczam poniżej.

Nauczyciele i rodzice (o ile zostali w ogóle poinformowani o tym co tam się będzie działo) nie widzieli w tym nic złego i wykazywali spory entuzjazm w związku z tą wycieczką. Osoby z mojej klasy wróciły zindoktrynowane i zmanipulowane twierdząc, że było świetnie i że to ich najlepsza wycieczka.

Informacje ogólne o Euroweek

Ponad to z uwagi na całe zamieszanie w mojej szkole w związku z wyjazdem wiele czytałem o tej organizacji.

Skala tej indoktrynacji jest naprawdę poważna, podobno osoby z całej Polski jeżdżą na kursy Euroweek bardzo licznie, łącznie uczestniczy w nich co roku około 30 tys. osób.

Przedstawiam także cytaty ze strony internetowej Euroweek:

„W obecnych czasach świat można nazwać globalną wioską, w związku z tym istotnym jest, aby uczniowie mieli świadomość różnorodnych transkulturowych zagadnień istniejących w tym świecie.”

„Dodatkowo, aby podnieść sprawności intelektualne i kreatywność uczestników, program obejmuje różnorodne warsztaty i zadania z zakresu rozwiązywania problemów, zarządzania grupą, kreatywności, zarządzania projektami, debat, uchodźstwa, stereotypów, porównań tematycznych i wielu, wielu innych.”

„Skorzystaj z nieograniczonych możliwości które daje zjednoczona Europa. Jakie korzyści niesie za sobą otwarta, pozbawiona granic Europa? Jak skorzystać ze wszystkich udogodnień i nowych możliwości które otworzyły się dzięki globalizacji?”

„EUROWEEK to program, który został zapoczątkowany na Ziemi Kłodzkiej już w 1994 roku przez grupę studentów zainteresowanych integracją europejską, demokracją, działaniami społeczno-kulturowymi i rozwojem społeczności lokalnych.”

„Program Euroweek jest międzynarodowym programem, który ma na celu rozwój zdolności intelektualnych, przywództwa, kreatywności, komunikacji oraz umiejętności interpersonalnych u naszych uczestników poprzez stosowanie różnorodnych technik, podejście formalne, nieformalne i ponadkulturowe, co pomoże przygotować naszych uczestników do integracji i zrozumienia obecnego świata. Językiem do komunikacji jest głównie język angielski.”