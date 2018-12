Rosja gotowa do inwazji. Te zdjęcia satelitarne pokazują skalę rosyjskich zbrojeń przy granicy z Ukrainą [FOTO+WIDEO]

W sieci pojawiły się zdjęcia satelitarne ukazujące wielkie składy pancerne przy ukraińskiej granicy, oczywiście po stronie rosyjskiej. Do granicy z Ukrainą mają zaledwie 18 kilometrów. W jednym tylko składzie naliczono ponad 250 czołgów.

Na zdjęciach satelitarnych dostępnych m.in. w Google Earth można dostrzec setki rosyjskich czołgów, które do granicy z Ukrainą mają mniej niż 20 kilometrów.

Znajdują się one w nowej rosyjskiej bazie w miejscowości Kamieńsk Szachtyński.

– Ogromna baza znajduje się zaledwie 18 kilometrów od granicy z okupowaną przez Rosjan wschodnią Ukrainą. Zdjęcia ukazują setki czołgów bojowych T-64 i T-62M – czytamy w opisie jednego z filmów.

#Russia'n Kamensk-Shakhtinskiy 18 km to the border of #Donbass #Ukraine; 250 tanks T-62 and T-64#PutinatWar pic.twitter.com/GxY6Rq7tpJ

— MarzTek↪ #Resist 👊 (@MarzTek) December 8, 2018