Sędzia federalny „zdelegalizował” Obamacare. Czy to oznacza upadek systemu przymusowych ubezpieczeń zdrowotnych?

Konserwatywny sędzia w Teksasie uznał Obamacare za niezgodną z konstytucją. Zwolennicy tego systemu opieki medycznej natychmiast zapowiedzieli, że odwołają się od wyroku. Biały Dom przyznał, że póki sprawa jest w toku, ustawa o Obamacare pozostaje w mocy.

Sędzia Reed O’Connor w liczącym 55 stron uzasadnieniu wyroku napisał w piątek, że zeszłoroczna decyzja, że brak ubezpieczenia medycznego, które jest wymagane przez Obamacare, nie będzie karany, sprawiła, że cała ustawa wprowadzająca opiekę medyczną traci ważność. Pracodawcy, którzy nie finansowali ubezpieczenia zdrowotne swych pracowników musieli płacić kary.

Koalicja stanów broniących tego systemu zapowiedziała walkę w sądzie. „Błędny wyrok nie zniechęci nas: nasza koalicja będzie kontynuować w sądach walkę o zdrowie i pomyślność wszystkich Amerykanów” – głosi komunikat wydany przez prokuratora generalnego Kalifornii Xaviera Becerry, który przewodzi temu stowarzyszeniu stanów.

„Tak, jak przez cały czas przepowiadałem, Obamacare zostało obalone jako NIEKONSTYTUCYJNA katastrofa!” – napisał na Twitterze prezydent Donald Trump.

Ale w styczniu, po wygranych wyborach środka kadencji, kontrolę nad Izbą Reprezentantów przejmą Demokraci, co powinno utrudnić Trumpowi spełnienie obietnicy wyborczej, czyli demontaż Obamacare; ponadto, Kongres nie podejmie debaty na ten temat dopóki toczą się procedury sądowe.

Kongresmenka Nancy Pelosi, która prawdopodobnie zostanie przewodniczącą demokratycznej większości w Izbie Reprezentantów obiecała w sobotę, że Demokraci podejmą walkę z „tym absurdalnym wyrokiem”, a wręcz „formalnie zainterweniują w proces apelacji, aby zachować tę ratującą życie osłonę (społeczną) dla ludzi”.

Pelosi powiedziała po listopadowych wyborach do Kongresu, że było to „głosowanie w celu ocalenia opieki zdrowotnej Ameryki”.

Rzeczniczka Białego Domu Sarah Sanders oznajmiła po wydaniu wyroku przez O’Connora: „Oczekujemy, że nastąpi odwołanie od tej decyzji do Sądu Najwyższego. W oczekiwaniu na apelację, ustawa (o Obamacare) obowiązuje”.

AP zwraca jednak uwagę, że administracja Trumpa nie ma dużych szans na obalenie Obamacare w Sądzie Najwyższym, jeśli bowiem trafi tam wyrok O’Connora, to będzie to trzecia sprawa dotycząca tego systemu opieki medycznej rozpatrywana przez tę instancję. Już dwukrotnie Sąd Najwyższy nie pozwolił na demontaż Obamacare, a sędziowie, którzy do tego nie dopuścili – czterech sędziów liberalnych i konserwatywny prezes SN John Roberts – nadal będą o tym decydować.