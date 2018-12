Słynny kulturysta, znany z roli Hulka i jako rywal Schwarzeneggera, trafił do szpitala z powodu szczepienia. Lou Ferrigno radzi, aby uważać [VIDEO]

Znany aktor i kulturysta, Luo Ferrigno trafił do szpitala. Powodem było szczepienie przeciw zapaleniu płuc.

67-letni Luo Ferrigno znany jest wielu osobom jako „The Incredible Hulk” – serialu z lat 70-ych. Był również głównym konkurente Arnolda Schwarzennegera.

Jednak żadna siła nie będzie w stanie wygrać z powikłaniami poszczepiennymi. Siłacz trafił do szpitala. Zamieścił na Twitterze zdjęcie wraz z ostrzeżeniem wobec szczepionek.

– Poszedłem po szczepienie na zapalenie płuc i wylądowałem z tutaj z płynem w bicepsie – napisał kulturysta.

– Będzie ok, ale jest bardzo ważne, by mieć oko na to, kto udziela szczepienia i upewnić się, że nie tylko poprawnie wymazali miejsce, ale też obserwować, jak igła jest wyciągana z opakowania – zaznaczył na Twitterze Ferrigno.

Went in for a pneumonia shot and landed up here with fluid in my bicep.

I’ll be ok but it’s important that you keep an eye on who’s giving the shot and make sure they not only swab the spot correctly but that you watch the needle come out of the package. pic.twitter.com/ccHiDrY1Po

— Lou Ferrigno (@LouFerrigno) December 13, 2018